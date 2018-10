Kabinet legt telemarketing aan banden: nooit meer ongevraagde telefoontjes

Op dit moment kunnen Nederlanders zich enkel weren tegen telefoontjes van adverteerders door zelf actie te ondernemen. Hiervoor bestaat het bel-me-niet-register – de nee-nee-sticker van de telemarketing. De klant moet zich online of telefonisch (bijvoorbeeld na een telefoontje van een adverteerder) inschrijven om in de toekomst niet meer gebeld te worden.

Keijzer wil van een opt-out-register naar een opt-in-systeem: de adverteerder mag niet bellen, tenzij hij toestemming heeft van de klant. Bedrijven kunnen die toestemming bijvoorbeeld verkrijgen via online communicatie. Zoals consumenten op websites en in webshops aanvinken of ze wel of geen mail willen ontvangen, zo zouden zij op die sites ook kunnen intekenen voor het krijgen van telefonische aanbiedingen.

Wetsvoorstel

De brief die de staatssecretaris maandag aan de Kamer stuurde, is een aankondiging van een wetsvoorstel dat ze in het voorjaar wil voorleggen aan het parlement. Keijzer anticipeert op een nieuwe Europese marketing- en privacyverordening die in 2020 van kracht wordt. De lidstaten zijn verplicht de nieuwe Europese regels te vertalen naar nationale wetgeving.

De Europese Commissie wil consumenten beschermen tegen spam en ongewenste advertenties en aanbiedingen van bedrijven. De nieuwe verordening verbiedt ongevraagde elektronische communicatie via mail, sms en geautomatiseerde telefoontjes. De EU staat landen toe om een op-out-systeem te hanteren voor ‘live’ telemarketing (de telefoontjes door een persoon van het callcenter). Dit soort marketing is relatief duur voor het bedrijf en goedkoop voor de klant. Marketeers worden verplicht om een ‘prefix’ te gebruiken, een netnummer waaraan de klant kan zien dat hij wordt gebeld door een adverteerder.

Te weinig bescherming

Toch kiest Keijzer ervoor nu al aan te kondigen dat bedrijven helemaal niet meer ongevraagd mensen mogen lastig vallen. Ze heeft onderzoek gedaan onder consumenten: de helft gaf aan last te hebben van telemarketing. Het bel-me-niet-register biedt te weinig bescherming, concludeert zij. Een grote irritatie: ‘Ook wanneer consumenten in het register staan kunnen bedrijven waarmee zij een klantrelatie hebben (gehad) of die zij toestemming hebben gegeven hen benaderen.’

Het wordt dus: niet bellen, tenzij. Ook overweegt Keijzer een termijn te verplichten waarbinnen bedrijven contact mogen opnemen met (voormalige) klanten. Wie ooit een proefabonnement op, pak ’m beet, de Volkskrant heeft gehad, kan dan niet een jaar later nog steeds gebeld worden door de marketingafdeling. Hoe lang die termijn moet worden, staat nog niet in haar brief.

Ze legt evenmin in detail uit hoe bedrijven klanten in de toekomst mogen benaderen om hen alsnog te kunnen bellen. Hierover stelt ze enkel dat voor telefonisch contact soortgelijke regels zullen gaan gelden als voor e-mail: eerst een vinkje zetten of een telefoonnummer invullen, dan pas gebeld worden. Volgend voorjaar spreekt de Kamer over het kabinetsvoorstel. Als de Kamer instemt, kan de nieuwe Nederlandse wet in 2020, samen met de Europese regelgeving, ingaan.