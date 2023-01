Kabinet legt eigen lobbyruimte aan banden, Kamerleden en ambtenaren houden nog vrij spel

De minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Met een nieuwe wet wil ze de lobbypraktijken van voormalige bewindslieden aan banden leggen. Beeld ANP - Lex van Lieshout

Met de wet Regels gewezen bewindspersonen wil minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken de lobbypraktijken van voormalige bewindslieden aan banden leggen. Ze stelt een lobbyverbod voor van twee jaar. De wet is ter consultatie aangeboden en wordt daarna in de Tweede Kamer behandeld.

Deze lobbywet kan met wat goede wil de eerste proeve worden genoemd van de nieuwe bestuurscultuur waarover het in Den Haag de afgelopen twee jaar zo vaak ging. Het voorstel omvat een verbod om na aftreden twee jaar lang zakelijke contacten te onderhouden met ministeries op de eigen of aanpalende portefeuilles. Hiermee loopt Nederland weer ongeveer in de pas met wat gebruikelijk is in omliggende landen en bij de Europese Unie.

Veel ophef was nodig om het kabinet tot strengere regelgeving aan te zetten. Internationale organisaties als de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en Greco, de transparantiewaakhond van de Raad van Europa, moesten Nederland op de vingers tikken. Een paar spraakmakende carrièremoves van bewindspersonen zorgden in de nadagen van Rutte III voor extra urgentie.

Sommige passages in de toelichting bij de wet lijken geschreven met Cora van Nieuwenhuizen voor ogen, die als minister abrupt overstapte naar lobbyorganisatie Energie Nederland, of Stientje van Veldhoven, die overstapte naar een instelling die ze als staatssecretaris subsidie toekende. Kamerleden als Joost Sneller (D66) en Stephan van Baarle (Denk) hielden vervolgens het vuurtje warm. Waarna een initiatiefnota van Laurens Dassen (Volt) en zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt de laatste duw gaf.

Een stap vooruit

De nieuwe wet is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Nu is het nog zo dat handhaving van het lobbyverbod bij ambtenaren berust. Zij mogen geen zakelijk contact met hun voormalige bewindspersoon onderhouden. Straks heeft die gewezen bewindspersoon daarin een eigen verantwoordelijkheid.

De minister heeft aanbevelingen van Dassen en Omtzigt in vereenvoudigde vorm overgenomen. Zo komt het toezicht op de loopbaanstappen van voormalige bewindspersonen te liggen bij het in april dit jaar opgerichte Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers, waarvan voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan de voorzitter is. Daar kan de gewezen bewindspersoon een vragenlijst invullen op grond waarvan advies over de mogelijke nieuwe functie wordt uitgebracht.

Er zitten vrijblijvende kanten aan: de adviesaanvraag is verplicht, maar het advies is ‘zwaarwegend’, niet bindend. Alleen positieve adviezen worden openbaar gemaakt. Een negatief advies kan dus slechts worden afgeleid uit het gegeven dat formele goedkeuring van een nieuwe betrekking van een ex-bewindspersoon niet wordt gemeld op de website van het adviescollege.

Bruins Slot heeft daarnaast een ontsnappingsroute ingebouwd. De secretaris-generaal van het betrokken ministerie kan uitzonderingen maken op die termijn van twee jaar. Bovendien blijven adviesfuncties voor het voormalige ministerie mogelijk. Van de door Dassen en Omtzigt voorgestelde sancties voor wie zich niet aan de regels houdt, wil Bruins Slot niets weten.

Vrij spel ambtenaren

Transparantiewaakhond Greco berispte Nederland, omdat aan een overstap van topambtenaren naar het bedrijfsleven geen beperkingen worden gesteld. Ook in de initiatiefwet van Dassen en Omtzigt wordt aangedrongen op regelgeving voor topambtenaren, waartoe ze naast de departementale leiding ook de politiek assistenten van bewindspersonen rekenen. Topambtenaren beschikken over dezelfde gevoelige informatie als hun bewindspersoon, zei minister Micky Adriaansens van Economische Zaken onlangs.

Focco Vijselaar, de directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van haar ministerie, stapte onlangs over naar werkgeversorganisatie VNO-NCW om daar algemeen directeur te worden. In antwoord op Kamervragen van onafhankelijk Kamerlid Nilufer Gündogan zei Adriaansens in zijn geval een afkoeling van vier maanden ‘een passende periode’ te vinden. Daardoor kan hij in de praktijk meteen na zijn benoeming als gesprekspartner aantreden bij zijn voormalige ministerie.

Een andere recente overstap is die van Arno Visser, die president van de Algemene Rekenkamer was en in maart voorzitter wordt van Bouwend Nederland; een waakhond die lobbyist wordt. Visser zelf zag geen probleem, omdat hij bij de Rekenkamer niet bezig was met beleid, maar met controle achteraf.

De nieuwe wet voorziet niet in regelgeving voor (semi-)ambtenaren waarbij ook zij een overstap bij een adviescollege op eventuele belangenverstrengeling laten toetsen en een afkoelperiode in acht moeten nemen. Integriteitswaakhond Transparency International vindt een afkoelperiode van een jaar raadzaam.

Kamerleden buiten schot

Een andere categorie die buiten schot blijft, zijn de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Een kabinet kan over hen geen uitspraken doen, het parlement opereert autonoom. Kamerleden zelf zien weinig heil in een beperking van hun toekomstmogelijkheden. Dassen en Omtzigt zeiden bij de presentatie van hun initiatiefnota dat met het afschaffen van de lobbypas – de rijkspas die oud-Kamerleden vrije toegang tot het Kamergebouw gaf en hen daarmee een voorsprong als lobbyist kon bezorgen – voorlopig genoeg gedaan was.

Uit onderzoek van de Volkskrant met de Open State Foundation bleek vorig jaar dat tussen de 31 en 44 procent van de Kamerleden na hun vertrek overstapt naar een functie als lobbyist. Dit kan gevolgen hebben voor de invloed op besluitvorming. Nu integriteit zo nadrukkelijk op de Kameragenda staat, lijkt dit het moment om ook voor het eigen functioneren de afspraken aan te scherpen. Bruins Slot motiveert haar wet pragmatisch door te stellen dat de schijn van belangenverstrengeling afbreuk doet aan ‘draagvlak voor het beleid en gezag van de overheid’. Met dat draagvlak hebben ook beide Kamers te maken.

Vlak voor kerst presenteerde Bruins Slot ook een nieuwe Gedragscode Integriteit Bewindspersonen. Daarin wordt beschreven hoe zittende bewindspersonen de schijn van belangenverstrengeling dienen te voorkomen. Wet en gedragscode samen vormen het door de Tweede Kamer gewenste raamwerk dat verheldert aan welke regels (oud-)bewindspersonen zich moeten houden.