Kabinet lanceert ambitieus plan: het aantal verkeersdoden moet naar nul

Het aantal verkeersdoden stijgt al enkele jaren; in 2014 vielen 580 dodelijke slachtoffers. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) wordt ruim 90 procent van alle verkeersongevallen veroorzaakt door menselijk falen. Te hoge snelheid, alcohol in het verkeer en smartphonegebruik zijn de grootste boosdoeners. Vorig jaar vielen mede door deze drie oorzaken 20.800 ernstig gewonden in het verkeer. Het aantal overleden fietsers was voor het eerst hoger dan het aantal omgekomen automobilisten. De regeringscoalitie zegde vorige week al 10 miljoen euro vrij om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wijst de volgende risicogroepen in het verkeer aan: fietsers, scootmobiel-rijders, 80-plussers en weggebruikers op 30- en 60 km/uur-wegen. De maatregelen spitsen zich op deze groepen toe.

Brommerrijders die worden gesnapt met drank of drugs in hun lijf moeten in de toekomst een veiligheidscursus of zogeheten geschiktheidstest ondergaan, die bestaat uit een psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. De grens voor alcoholpromillages die momenteel voor automobilisten geldt, is in de toekomst ook van toepassing op de bestuurders van snorfietsen, bromfietsen en brommobielen.

Om het aantal slachtoffers terug te dringen, worden niet alleen onverantwoorde verkeersdeelnemers aangepakt, ook verkeerssituaties moeten op de schop. Zowel kruisingen als rotondes, die in theorie veilig zijn maar in de praktijk soms gevaarlijk blijken, worden nader bekeken om te kijken hoe ze kunnen worden verbeterd. Daarnaast moet de pakkans van verkeersovertreders omhoog, bijvoorbeeld door tijdens trajectcontroles vaker bekeuringen uit te delen. In 2019 wordt begonnen met controles op twintig als gevaarlijk bekend staande plekken op provinciale wegen.

Ook komt er meer aandacht voor helmen, zowel voor motorhelmen die eigenlijk beperkt houdbaar zijn maar nu zonder houdbaarheidsdatum worden verkocht, en krijgen fietshelmen een kwaliteitsnorm. De overheid wil het gebruik van helmen gaan stimuleren, omdat het aantal ziekenhuisopnames met ernstig hoofdletsel stijgt. Een helmplicht komt er volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur niet.