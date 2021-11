Kabinet laat vijf vrouwelijke Syriëgangers repatriëren om ‘straffeloosheid’ te voorkomen

Vrouwen en kinderen van voormalige IS-strijders in een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië in 2019. Beeld Fairfax Media via Getty Images

Het kabinet haalt noodgedwongen vijf vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen terug naar Nederland. Het ziet zich daartoe gedwongen door de rechtbank in Rotterdam, die vindt dat de overheid zich moet inspannen om deze uitreizigers hun strafproces te laten bijwonen. Bij afwezigheid van de verdachten zouden de strafzaken tegen de vrouwen mogelijk worden stopgezet.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dinsdag dat het kabinet veel waarde hecht aan berechting van uitreizigers die van terroristische misdrijven worden verdacht. Omdat internationale berechting of berechting in de regio op dit moment geen reële opties zijn, gaat het kabinet nu noodgedwongen de vijf vrouwen proberen terug te halen. Zo niet, dan dreigt ‘straffeloosheid’.

Ernstige misdrijven

Grapperhaus wijst er in zijn brief op dat Nederlandse uitreizigers naar Syrië en Irak terroristische organisaties ‘versterken’. Zij ‘steunen en verhevigen de strijd en brengen ernstige schade toe aan mensen en de democratische waarden. Het gaat daarmee om ernstige misdrijven, die niet onbestraft mogen blijven.’ Hoewel het kabinet dat liever ter plekke zou zien gebeuren, is het alternatief dat personen van wie mogelijk een grote dreiging kan uitgaan, vrij blijven rondlopen weinig aantrekkelijk.

Bij berechting in Nederland krijgen uitreizigers doorgaans onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen opgelegd, plus langdurig overheidstoezicht onder allerlei strenge voorwaarden, schrijft Grapperhaus. Nadat in juni al een IS-vrouw op bevel van de rechtbank werd teruggehaald, schreef Grapperhaus in september dat naar soortgelijke gevallen zou worden gekeken. Met zijn toezegging tot repatriëring verzekert het kabinet zich er nu van dat de vrouwen een proces niet ontlopen.