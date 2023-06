Kabinet krijgt tik op de vingers voor huidige transparantiebeleid

Volgens experts kan het kabinet ‘het functioneren van de staat’ niet zo breed inzetten om allerlei communicatie geheim te verklaren. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Dat concluderen vier hoogleraren, die in opdracht van de Tweede Kamer een wetenschappelijke notitie hebben opgesteld over artikel 68 van de Grondwet, waarin de informatieplicht richting de Kamer is vastgelegd. Het kabinet verklaart nu volgens de experts te snel en ongericht stukken geheim, met het argument dat anders het functioneren van de staat in gevaar komt. Die aanpak is ‘niet verenigbaar met de huidige uitleg van artikel 68 van de Grondwet’, aldus de notitie.

Het kabinet krijgt daarmee een tik op de vingers vanwege het huidige transparantiebeleid. Volgens de experts biedt de Grondwet wel ruimte om bepaalde informatie geheim te houden als het functioneren van de staat in gevaar komt, maar dat argument kan alleen ‘terughoudend’ en ‘beargumenteerd’ worden ingezet.

Het kabinet doet het tegenovergestelde: ambtelijke conceptstukken worden bijna nooit meer openbaar gemaakt en hetzelfde geldt voor chatverkeer tussen bewindspersonen onderling, tussen bewindspersonen en Kamerleden, en tussen politiek assistenten van bewindspersonen en Kamerleden. In al die gevallen zou het functioneren van de staat in het geding zijn bij openbaarmaking.

Omkering uitleg

Volgens de experts kan het kabinet ‘het functioneren van de staat’ niet zo breed inzetten om allerlei communicatie geheim te verklaren. ‘Een categorische uitsluiting van deze documenten is niet in overeenstemming met de uitleg die aan artikel 68 van de Grondwet wordt gegeven’, concluderen de hoogleraren Paul Bovend’Eert, Hansko Broeksteeg, Solke Munneke en Joost Sillen.

Het kabinet wil alleen conceptstukken en chatverkeer openbaar maken als dat nodig is om ‘verkeerde of onvolledige beeldvorming’ te corrigeren. Volgens de hoogleraren is dat ‘een omkering’ van de uitleg die ook het kabinet zelf aan de grondwet geeft: alles is openbaar, tenzij het echt niet kan. In de praktijk gebeurt nu het omgekeerde: alles is geheim, tenzij het voor de beeldvorming niet goed uitkomt.

De notitie van de experts gaat specifiek over de informatieplicht richting de Tweede Kamer, maar het kabinet gebruikt hetzelfde argument om bepaalde informatie voor de buitenwereld geheim te houden. Zo weigert het kabinet om chatverkeer tussen premier Mark Rutte en andere bewindspersonen tijdens de coronacrisis te openbaren, omdat het functioneren van de staat anders in gevaar zou komen. Ook in die kwestie weigert het kabinet inhoudelijk te beargumenteren waarom dat het geval zou zijn.

Archiefwet

Premier Mark Rutte wiste tijdens de coronacrisis al zijn sms’jes en overtrad daarmee volgens de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed de Archiefwet. De Volkskrant probeerde te achterhalen welke berichten waren gewist door bij andere bewindspersonen hun chatverkeer met Rutte op te vragen, maar al die communicatie is vervolgens geheim verklaard. Ambtenaren waarschuwden intern al dat die categorische weigering bij de rechter mogelijk geen stand houdt. De notitie van de vier hoogleraren lijkt nu ook in die richting te wijzen.

Volgens de vier experts werkt het kabinet juist argwaan in de hand door ‘(ogenschijnlijk) tegenstrijdige communicatie’ over het eigen transparantiebeleid. Aan de ene kant ‘propageert’ het kabinet een nieuwe en open bestuurscultuur, maar aan de andere kant wordt de grondwettelijke mogelijkheid om stukken geheim te houden maximaal opgerekt.