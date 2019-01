Kabinet krijgt bitter voorproefje van regeren zonder meerderheid in Eerste Kamer

Wat wil Dekker?

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft van het regeerakkoord de opdracht gekregen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te herzien ‘binnen de bestaande budgettaire kaders’. Sociaal advocaten klagen al jaren over te lage vergoedingen. Zij maken meer uren dan zij vergoed krijgen. Intussen is het aantal zaken sinds 2000 met 42 procent gestegen (416 duizend toevoegingen in 2017, kosten 355 miljoen euro).

Op 9 november stuurde Dekker een ‘contourenbrief’ (dus nog geen wetsontwerp) naar de Kamer met een reeks voorstellen. Bij een conflict moet via een systeem van ‘triage’ (selectie) beter worden bekeken of een gang naar de rechter wel de beste oplossing is. Dekker wil meer aandacht voor bemiddeling of hulp bij sociale problematiek, omdat blijkt dat in 20 procent van de zaken iemand niets opschiet met een uitspraak van de rechter.

Wie toch een rechtsgang verkiest, zou via een systeem van ‘rechtshulppakketten’ geholpen moeten worden. Die bieden een integrale oplossing voor veelvoorkomende problemen, tegen een voor advocaten vast tarief. Van gebruikers wordt wel een eigen bijdrage verwacht.

Terwijl Dekker alvast wil gaan experimenteren, vindt de Kamer de plannen nog te vaag. Dekker heeft donderdag toegezegd al in deze fase open te staan voor advies van de Raad van State.

Wat wil Koolmees?

Het springende punt in de reeks voorstellen om de verhouding werkgever-werknemer te veranderen is de ‘ontslaggrond’. Het gaat om het ontslag via de kantonrechter. Nu kan dat alleen vanwege ‘frequent verzuim met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen’, ‘disfunctioneren’, ‘verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer’, ‘werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar’, ‘een verstoorde arbeidsverhouding’, of ‘andere omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting in redelijkheid niet kan worden gevergd’. Koolmees wil ontslag ook mogelijk maken als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenoemde cumulatiegrond. Daar komt dan een hogere ontslagvergoeding bij, 1,5 keer het gebruikelijke. De oppositie keert zich zowel tegen de nieuwe ontslaggrond als tegen de gemaximeerde vergoeding.

Daarnaast is de verlenging van de maximale duur van tijdelijke contracten een steen des aanstoots. Sinds 2015 mogen maximaal drie tijdelijke contracten elkaar binnen twee jaar opvolgen. Het kabinet wil dat weer oprekken naar drie jaar, zoals het voor 2015 was. De linkse oppositie – SP, GroenLinks, PvdA, PVV – ziet er niets in.

Lof is er voor het plan flexwerk duurder te maken. Koolmees oppert twee WW-premies, één hogere voor alle flexkrachten en een lagere premie voor vaste krachten. Daarnaast wil Koolmees dat ook flexwerkers recht krijgen op een ontslagvergoeding. Die is er nu alleen voor ‘vaste’ werknemers.