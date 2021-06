Kabinet kondigt einde lockdown aan; vrijwel alle coronabeperkingen opgeheven

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vooraf aan de persconferentie. Beeld Arie Kievit

Ook de mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen op plaatsen waar het niet mogelijk is afstand te bewaren blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Dat is in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen, en in het voortgezet onderwijs.

Nachtclubs en discotheken zijn al sinds maart 2020 gesloten, maar mogen op 26 juni hun deuren weer openen. Grote evenementen zoals muziekfestivals zijn vanaf 30 juni weer toegestaan. Wel moeten bezoekers van disco’s en evenementen kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn (twee prikken) of een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Op alle fronten versoepelt het kabinet de regels. Zo mogen Nederlanders thuis straks een onbeperkt aantal gasten ontvangen, mits ze de anderhalvemeterregel in acht nemen. Onder dezelfde voorwaarde mogen mensen weer in grote groepen samenkomen in het park of op het strand. Daar mogen ze na tienen ’s avonds ook naar hartelust bier en wijn drinken. Het verbod op de verkoop van alcohol na 22.00 uur wordt ingetrokken.

Premier Mark Rutte en Volksgezondheid-minister Hugo de Jonge maakten dit vrijdagavond bekend met de woorden: ‘We hebben meerdere keren de verwachting uitgesproken dat we op weg zijn naar een mooie zomer en die verwachting komt gelukkig uit. Er kan meer dan we eerder dachten.’



Meer vrijheden dan verwacht

Het kabinet laat de teugels veel verder vieren dan verwacht. Zo had buiten het kabinet niemand voorzien dat alle getalsbeperkingen voor thuisbezoek en groepsvorming opgeheven zouden worden. Het einde van de lockdown was in eerste instantie pas voor 21 juli gepland. Eind mei haalde het kabinet die datum naar voren, naar 30 juni. De versoepelingen die Rutte en De Jonge aankondigen gaan nog iets eerder in, en geven de burger meer vrijheid dan was voorgespiegeld.

De razendsnelle daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen maakt een vervroegd einde van de lockdown mogelijk, meent het kabinet. Het aantal ziekenhuisopnamen per etmaal daalde vrijdag naar 19, waarvan slechts 4 op de intensive care. Er liggen nu 533 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, het laagste aantal sinds september vorig jaar. Een maand geleden waren nog meer dan 1.500 coronapatiënten opgenomen.

Bijna alle Nederlanders van boven de 50 hebben nu minimaal één inenting gehad. Ongeveer half juli zal dat gelden voor alle 18-plussers die zich willen laten vaccineren. Vrijdag riep het RIVM 19- en 20-jarigen op een vaccinatieafspraak te maken. Alleen de jaargang 2003 moet nog een oproep krijgen. Het kabinet overweegt inmiddels ook de 12- tot 17-jarigen te laten vaccineren. De Gezondheidsraad brengt daar binnenkort advies over uit.

Voor cafés, restaurants, bioscopen, theaters en concertzalen wordt de anderhalve meter maatgevend voor het maximum toegestane aantal bezoekers. Tot nu toe kunnen deze uitgaansgelegenheden maximaal 50 gasten per binnenruimte en/of terras ontvangen. Voortaan mogen ze (veel) meer bezoekers toelaten, mits de locatie alle bezoekers op voldoende afstand van elkaar kan plaatsen. Cafés en restaurants hoeven niet meer om 22.00 uur te sluiten. Vanaf volgende week zaterdag kunnen ze terugvallen op hun reguliere openingstijden.

Thuiswerken hoeft niet meer per se

Sportwedstrijden met publiek zijn weer toegestaan, ook weer onder voorwaarde van afstand houden. Het kabinet trekt ook het dringende advies in om zoveel mogelijk thuis te werken. Werkenden voor wie het thuiswerkregime gold, mogen voortaan 50 procent van de werkweek naar kantoor. Dat is nog geen 100 procent, omdat het kabinet wil voorkomen dat het zo druk wordt op de werkplek dat de afstandsregel in het gedrang komt. Zogenoemde ‘doorstroomlocaties’ als musea, winkels en kermissen mogen in verband met het afstandscriterium maximaal één bezoeker per 5 vierkante meter toelaten. Voor het eerst sinds vorig jaar zomer mogen er dus ook weer kermissen gehouden worden.

Nederlanders die in juli of augustus op vakantie naar het buitenland willen maar nog niet volledig gevaccineerd zijn, kunnen zich gratis laten testen. Half augustus zal het kabinet bekijken of ook de laatste coronamaatregelen kunnen vervallen, waaronder de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht in bus, tram en trein.