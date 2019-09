Kabinet komt morrende spaarders tegemoet: geen belasting meer over eerste 445.000 euro

Menno Snel,staatssecretaris van Financiën, op het Binnenhof. Beeld ANP

Dat heeft staatssecretaris Menno Snel van Belastingzaken vrijdagmiddag bekendgemaakt. Nu is die belastingvrije drempel nog 30.846 euro. Mensen met een grote aandelenportefeuille en andere beleggingen, zoals tweede huizen, worden straks juist zwaarder belast.

Met de belastingwijziging komt het kabinet tegemoet aan de grote maatschappelijke onvrede over de huidige vermogensrendementsheffing. Belastingplichtigen die meer spaargeld bezitten dan de belastingvrije voet van 30.846 euro (61.692 euro voor samenwonenden) betalen dit jaar minimaal 0,54 procent belasting over het spaarvermogen boven dat drempelbedrag. Boven de 103.643 euro geldt een nog hoger belastingtarief van 1,3 procent op spaargeld.

Nederlandse spaarders vinden dat oneerlijk, omdat de bancaire spaarrentes ver onder het belastingtarief liggen. De hoogst verkrijgbare spaarrente op vrij opneembare tegoeden is momenteel 0,15 procent, maar de meeste banken gaan niet verder dan 0,02 à 0,03 procent. De belasting vreet het spaarvermogen dus sneller aan dan de spaarrente het laat aangroeien. Vervolgens neemt ook de inflatie nog een hap uit het spaargeld.

Het probleem is dat de bestaande vermogensbelasting geen onderscheid maakt tussen spaargeld en ander vermogen, zoals een beleggingsrekening of een tweede huis. De rendementen op aandelen en verhuurde tweede of derde huizen zijn gemiddeld veel hoger dan die op spaargeld, maar de eigenaren van deze lucratievere beleggingen betalen evenveel belasting als spaarders.

Werkelijke spaarrente

Dat gaat over twee jaar dus veranderen. De belasting op spaargeld wordt direct gekoppeld aan de werkelijke spaarrente in het voorgaande jaar. Onder de huidige omstandigheden zou die dus sterk dalen. Het belastingtarief op ander vermogen gaat juist iets omhoog. Dat tarief is gerelateerd aan onder andere de gemiddelde koersstijging van aandelen en obligaties. De spaarbelasting zou nu uitkomen op circa 0,03 procent en de belasting op overige beleggingen, waaronder vastgoed, op 1,8 procent.

Vanaf 2022 registreert de belastingdienst elk jaar hoeveel spaargeld, hoeveel ander vermogen en hoeveel schulden (leningen, hypotheken) de belastingplichtige heeft. De eigen woning telt daarbij (net als nu) niet mee. Wie op de peildatum 1 januari minder dan 30.846 euro vermogen bezit, hoeft daarover – alweer: net als nu – geen belasting te betalen. Wie meer heeft, is voortaan over het héle vermogen (dus ook over het bedrag onder de 30.846 euro) belasting verschuldigd. Daarbij geldt echter een nieuwe, tweede belastingvrije drempel: spaar- of beleggingsrendementen onder de 400 euro zijn voortaan ook belastingvrij.

Een rekenvoorbeeld laat zien dat dit (let wel: bij de huidige, lage rentestand) goed uitpakt voor spaarders en slecht voor mensen met ander vermogen. Op dit moment zou de Belastingdienst uitgaan van een spaarrendement van 0,09 procent (de gemiddelde Nederlandse spaarrente tussen juli 2018 en juni 2019). Om met zo’n lage spaarrente meer vermogenswinst te genereren dan de belastingvrije 400 euro, moet het spaarvermogen minstens 445.000 euro bedragen (0,09 procent van 445.000 euro = 400,50 euro). Andere beleggingen dan spaargeld hebben het afgelopen jaar een veel hoger rendement van gemiddeld 5,33 procent opgeleverd. Dit andere vermogen zou daarom al belast worden vanaf 75.000 euro (5,33 procent van 75.000 euro = 399,75 euro).