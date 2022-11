Kabinet komt met beloofde ‘woest aantrekkelijke’ stopbonus voor piekbelasters stikstof

Koeien op weg naar de melkmachine. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Haagse bronnen melden dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) de stoppersregeling aanstaande vrijdag zal aankondigen. Zij en minister van Landbouw Piet Adema (ChristenUnie) presenteren dan nieuw stikstofbeleid, waarin de aanbevelingen van bemiddelaar Johan Remkes zijn meegenomen.

Van der Wal beloofde begin dit jaar dat ze een ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling zou bedenken, een regeling die aarzelende agrariërs over de streep moet trekken. De minister meent dat ze er een schep bovenop moet doen, omdat de bestaande uitkoopregelingen op te weinig belangstelling kunnen rekenen. In de nieuwe regeling kunnen piekbelasters dus een ‘bonus’ van 20 procent van de bedrijfswaarde incasseren. Overigens is dat ongeveer hetzelfde bedrag als waar ze recht op zouden hebben bij onteigening.

Het kabinet hoopt hiermee minstens twee- tot drieduizend veehouders tot vrijwillig stoppen te bewegen. Als nog meer boeren willen stoppen, dan wordt daar waarschijnlijk geld voor vrijgemaakt. Hoe meer stikstofruimte het kabinet kan vrijspelen, hoe beter, is de overheersende gedachte onder bewindspersonen.

Deze maand is het kabinet opnieuw doordrongen geraakt van de urgentie van snelle stikstofreductie. De Raad van State torpedeerde de stikstofvrijstelling voor bouwwerkzaamheden, demonstrerende boeren eisten een snelle oplossing voor hun gedupeerde vakgenoten en provincies ruziën met het Rijk over de verdeling van schaarse ‘uitstootrechten’.

Regeling per 1 april 2023

Van der Wal wil de stoppersregeling per 1 april volgend jaar openstellen. Het kabinet zal voor die tijd definiëren welke bedrijven het als piekbelaster beschouwt. Boeren kunnen aan de hand van die openbare criteria zelf beoordelen of zij aan de voorwaarden voor de gunstige opkoopregeling voldoen, en zich daarna aanmelden. Daarnaast wil Van der Wal een taskforce oprichten met daarin onder anderen vertegenwoordigers van de agrarische sector. Die werkgroep zal proactief bedrijven benaderen die aan de piekbelasterscriteria voldoen.

Uiterlijk begin 2024 wil het kabinet inventariseren of de riante uitkoopregeling het beoogde aantal stoppers heeft opgeleverd. Is dat niet het geval, dan krijgen de overblijvers te maken met strengere milieueisen. Mogelijk komt dan alsnog het dwangmiddel onteigening op tafel. Van der Wal wil per se een stok achter de deur zetten om te waarborgen dat voldoende boeren zich vrijwillig laten uitkopen. Veehouders alleen een wortel voorhouden biedt volgens haar geen garantie op voldoende stikstofreductie, zeggen ingewijden.

Hoe die strengere milieueisen voor piekbelasters eruit gaan zien, moet het kabinet nog beslissen. Daar is in de coalitie nog veel discussie over. Een van de geopperde mogelijkheden is een stikstofheffing voor bedrijven. Net als voor CO 2 -uitstoot zouden bedrijven dan belasting moeten betalen over (een deel van) hun stikstofemissies. Die heffing zou dus niet alleen voor boeren gelden, maar ook voor de industrie.

Duurzame innovaties

In plaats van hun bedrijf te beëindigen, kunnen piekbelasters ook kiezen voor verplaatsing of voor stikstofreductie door middel van duurzame innovaties. Van die laatste moet dan wel vaststaan dat ze het beweerde rendement opleveren, en dat is voor veel innovaties (nog) niet bewezen. Verhuizers en innovators hebben geen recht op de stoppersbonus.

Een andere stikstofmaatregel die Van der Wal naar verluidt wil nemen, is het inperken van de veedichtheid op bepaalde grondsoorten. Rundveehouders op onder meer zandgronden mogen dan minder koeien per hectare houden dan nu is toegestaan. Dat moet de mestbelasting verminderen, waardoor er onder andere minder nitraat in het oppervlaktewater belandt.