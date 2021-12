Kabinet koerst af op avondlockdown tijdens de feestdagen

Demissionair minister Hugo de Jonge komt aan bij het Catshuis. Beeld ANP

Maandag vergadert het kabinet verder en dinsdag valt het definitieve besluit over de coronamaatregelen voor de komende weken.

De verlenging van de avondklok is in lijn met het advies van het Outbreak Management Team, dat adviseerde de maatregelen nog niet te versoepelen. Alle niet-essentiële winkels moeten de deuren tussen 17.00 uur en 5.00 uur gesloten houden, net als de sportscholen en de amateursportlocaties.

Hoewel de besmettingsaantallen de afgelopen week afnamen, zijn die nog steeds te hoog. Datzelfde geldt voor de druk op de zorg. Ook is er nog te veel onzekerheid over de nieuwe omikronvariant. Die is in Europa bezig aan een opmars, blijkt uit data van landen die nauwkeurig testen. Hoeveel terrein de nieuwe variant in Nederland heeft gewonnen, is niet nog niet bekend, omdat hier minder nauwkeurig wordt getest. Daardoor is er minder zicht op het virus.

Kerstvakantie verlengen

Volgens de experts blijven de maatregelen daarom noodzakelijk. Het OMT ziet daarnaast ook graag dat de scholen de kerstvakantie verlengen, om zo het virus enigszins af te remmen en weer grip te krijgen op de besmettingen. Door de vakantie een week eerder te laten beginnen, ontstaat voor gezinnen met kinderen een bufferperiode. Die zou moeten verhelpen dat zij oudere familieleden besmetten tijdens de feestdagen.

Volgens betrokkenen is er nog geen besluit genomen over de schoolsluiting. Het kabinet liet eerder weten zeer terughoudend te zijn met het langer dichthouden van scholen, omdat veel kinderen nog kampen met leerachterstanden. Tegelijkertijd moet het kabinet in ogenschouw nemen dat zolang de scholen de grootste coronabrandhaarden blijven klassen in quarantaine zullen moeten blijven gaan.

Langetermijnplannen

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maken dinsdag bekend welke maatregelen ze zullen nemen. Dan stuurt het kabinet ook een Kamerbrief waarin het vooruitkijkt op de coronabestrijding in januari, februari en maart. De Tweede Kamer dringt al langere tijd aan op een langertermijnstrategie. De nieuwe strategie moet onder meer voorkomen dat het kabinet steeds te laat op de rem trapt waardoor ingrijpende maatregelen nodig zijn.