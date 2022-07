Kabinet kijkt naar twee scenario’s om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen

Staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie. Beeld ANP

Dat heeft de bewindsman vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad. Volgens Van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) heeft het kabinet een voorkeur om de beslissingsbevoegdheid bij de staatssecretaris te leggen. Gemeenten en provincies hebben gevraagd daar deze zomer nog over te mogen nadenken. ‘We laten het nog even open’, zei Van der Burg.

Duidelijk is wel dat er een eind komt aan de positie van zogenoemde ‘free riders’: gemeenten die helemaal niets bijdragen aan de problematiek van de asielopvang. Van der Burg: ‘Het kan niet zo zijn dat steeds dezelfde gemeenten hun vinger opsteken. Ook andere gemeenten moeten bijspringen.’

Taakstelling

De beoogde wet moet na een consultatieronde dit najaar door Tweede en Eerste Kamer worden behandeld en per 1 januari van kracht worden. Het onderwerp ligt gevoelig: in het in Nederland gangbare bestuursmodel wordt groot belang toegekend aan gemeentelijke autonomie.

Van der Burg zet daartegenover dat een deel van de gemeenten juist vraagt om een wet. Die zou dan vergelijkbaar moeten zijn met hoe provincies nu elk halfjaar een taakstelling aan gemeenten opleggen voor de opvang van statushouders – voormalige asielzoekers die na het doorlopen van de procedure een verblijfsvergunning krijgen. Komen provincies en gemeenten er onderling niet uit, dan zou de staatssecretaris de knoop moeten doorhakken.

De flessenhals in de asielopvang is al maanden dat statushouders niet vanuit een opvangcentrum kunnen doorstromen naar een huis, vanwege de krapte op de woningmarkt. Van der Burg heeft de provincies gevraagd deze zomer in elk geval voor 7.500 statushouders tijdelijk onderdak te regelen. Door de ‘prop’ in de opvangketen moeten in het aanmeldcentrum in Ter Apel (2.000 plekken) regelmatig asielzoekers op stoelen slapen, of zelfs buiten in het gras.

Hotelaccommodaties

In een Kamerdebat eerder deze week prees Van der Burg de hotelketen Van der Valk, die ruimhartig hotelaccommodaties beschikbaar stelt. Maar er zijn ook veel eigenaren van geschikte locaties die de boot afhouden, omdat zij vrezen dat tijdelijke opvang weleens permanent zou kunnen worden.

In Bant (gemeente Noordoostpolder) wil het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een tweede aanmeldcentrum openen. Daar zouden 250 tot 300 extra plekken beschikbaar moeten komen, maar de gemeente noemt dat ‘geen wenselijke ontwikkeling’. Het COA heeft wel al grond aangekocht, maar nog geen instemming van burgemeester en wethouders voor een opvangfaciliteit.

Van der Brug wil uiteindelijk vier aanmeldcentra en is daarom op zoek naar nog twee andere locaties daarvoor. Over mogelijke opties wilde hij zich vrijdag niet uitlaten.