Kabinet keert op schreden terug: toch geen verbod op leeftijdsselectie op intensive care

Vorige week kondigde Van Ark een wet aan die artsen moest verbieden om op niet-medische gronden voorrang te geven op ouderen bij de toegang tot de intensive care. Als er te weinig bedden zijn en alle medische argumenten op zijn, mocht er alleen nog worden geloot, vond de minister. ‘Dat is, hoe tragisch ook, het meest rechtvaardige, ultieme selectiecriterium.’

Van Ark dacht met de wet tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer. Die had bij het uitbreken van de coronacrisis bepaald dat artsen geen leeftijdsgrenzen mochten hanteren. Sindsdien ontwikkelden de federatie Medisch Specialisten en de artsenfederatie KNMG echter een draaiboek dat in een ultiem scenario leeftijdsselectie voorschreef.

Vorige week woensdag bleek dat de Tweede Kamer er veel voor voelde om dat draaiboek nu maar te volgen. Een motie die het kabinet die nieuwe opdracht meegaf en op de steun van een ruime meerderheid kon rekenen, werd niet ingediend op voorwaarde dat Van Ark nogmaals met de sector zou praten. Die hechtte aan het blijven volgen van de eigen spelregels.

Van Ark keert daarom op haar schreden terug. Selecteren op leeftijd is eveneens ‘een passend instrument dat goed hanteerbaar is in een dergelijke crisissituatie’ en gaat geen ethische of juridische grens over, schrijft zij maandag aan de Tweede Kamer. Dat zorgverleners brede maatschappelijke en politieke steun genieten bij het maken van 'dergelijke ontzettend moeilijke keuzes’ is van essentieel belang, aldus Van Ark.