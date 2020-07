Kabinet kan aan de slag met pensioenhervorming

Een van de boze FNV-leden die protesteren voorafgaand aan de vergadering van het ledenparlement tegen de hervorming van het pensioenstelsel. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Zaterdag stemde het zogenoemde ledenparlement van de FNV in met de uitwerking van het pensioenakkoord. Twee weken geleden werd een stemming door de 105 leden van dat ‘parlement’ nog gefrustreerd door een paar kritische leden. Bij de online vergadering logden zij opzettelijk niet in waardoor het minimaal vereiste aantal aanwezige ‘FNV-parlementariërs’, het quorum, niet werd gehaald. Dankzij de versoepeling van de coronaregels kon het 105-koppige gezelschap zaterdag live bij elkaar komen in Bunnik om te stemmen. Bij deze tweede vergadering was geen quorum meer nodig bij de stemming.

De instemming van de FNV met de pensioenhervorming is belangrijk omdat zij met werkgevers de pensioenfondsen besturen die vernieuwingen moeten doorvoeren. De overheid stelt de spelregels voor pensioenfondsen vast.

Het gaat om een uitwerking van het pensioenakkoord dat vakbeweging, werkgevers en kabinet vorig jaar sloten. Het kabinet gaat deze uitwerking nu omzetten in wetgeving. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken hoopt die wetgeving volgend jaar door het parlement te loodsen.

Na de Tweede Kamerverkiezingen is het kabinet weliswaar demissionair en dan worden geen grootse plannen behandeld om het komende kabinet niet voor de voeten te lopen. Maar niet alleen de huidige vier regeringspartijen – VVD, CDA, D66, CU – steunen het Pensioenakkoord, ook PvdA en GroenLinks. Het is de verwachting dat deze zes partijen ook na verkiezingen een ruime meerderheid in de Tweede Kamer hebben, zodat die toch kan beslissen over deze wetgeving.

Als de wetgeving door het parlement is, moeten de pensioenfondsen hun regelingen veranderen en de uitvoering op poten zetten met computerprogramma’s. De hervorming moet uiterlijk in 2026 zijn afgerond.

Bij het Pensioenakkoord horen ook beloftes van het kabinet om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Nu gaat de AOW-leeftijd een jaar omhoog als de levensverwachting van 65-plussers een jaar stijgt. Per 2026 wordt dat acht maanden later AOW bij een jaar extra levensverwachting. Deze wetswijziging moet nog dit jaar door het parlement worden goedgekeurd. Dat geldt ook de mogelijkheid voor werkgevers om werknemers de laatste drie jaar voor pensionering een uitkering op AOW-niveau te betalen. Dit kan per 2021 ingaan als het parlement dat dit najaar goedkeurt. PvdA en GroenLinks vroegen voor hun steun aan het Pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Wetgeving daarover wordt ook binnenkort ingediend. De Tweede Kamer komt terug van reces en debatteert op 14 juli over de uitwerking van het pensioenakkoord.

In het nieuwe pensioenstelsel verdwijnt het directe verband tussen de hoogte van het pensioen en het eerder verdiende salaris. Het pensioen wordt afhankelijk van de ingelegde premie en daarop gehaalde beleggingsresultaten. Dat is nu in principe ook al zo maar doordat de werkenden een pensioen wordt voorgespiegeld gekoppeld aan het gemiddeld verdiende salaris gelden strenge regels. In het nieuwe systeem gelden soepeler regels waardoor de pensioenen van ouderen en de pensioenopbouw van werkenden eerder verhoogd kunnen worden. Maar vallen de beleggingen tegen, dan gaan ze ook eerder omlaag.

De overgang van het huidige pensioensysteem naar het nieuwe viel de FNV, maar ook de veel kleinere bond VCP, zwaar. In het nieuwe systeem bouwen jongeren meer pensioen op dan ouderen. Ieder betaalt voortaan premie voor zichzelf. Dat is nadelig voor werknemers van 45 jaar en ouder. Per pensioenfonds moet een regeling worden opgezet om hen te compenseren.