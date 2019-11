Kabinet investeert ruim half miljard in wegen, openbaar vervoer en woningen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat praat met journalisten op het Binnenhof. Beeld ANP

Dat staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven na gesprekken met regio’s publiceren. ‘We richten ons op de grote knelpunten en op een goede bereikbaarheid in alle regio’s’, zegt Van Nieuwenhuizen.

Om de fileproblemen op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven tegen te gaan, maken kabinet en provincies meer dan 100 miljoen vrij. Dat geld wordt vooral besteed aan het verbreden van de snelweg tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven.

Daarnaast gaan de voorzieningen voor het ov bij Schiphol op de schop, een investering van 237,5 miljoen euro. Er wordt 10 miljoen euro gestoken in maatregelen om de Schipholtunnel te optimaliseren, wat er ook voor zorgt dat treinen vanaf Groningen, Leeuwarden en Lelystad via Amsterdam Zuid naar Rotterdam/Breda rijden. Het kabinet en provincies zetten sowieso in op betere verbinding tussen de Randstad en het noorden.

170.000 woningen

Tot 2040 moeten er 170.000 woningen worden bijgebouwd in de Zuidelijke Randstad. Het kabinet heeft hiervoor een akkoord getekend met de provincie Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en acht andere gemeenten. Ook de infrastructuur in die regio moet een flinke duw in de rug krijgen, de komende jaren.

Van Nieuwenhuizen schreef woensdag een brief aan de Kamer over vertragingen die reeds aangekondigde projecten oplopen door de stikstofproblematiek. Sommige grote projecten kunnen pas jaren later van start gaan. De vertragingen kosten zeker tientallen miljoenen euro’s.

Het kabinet houdt voor de nieuwe MIRT-projecten wel rekening met een strenger vergunningenbeleid, nu het geen beroep meer kan doen op het afgeschoten Programma Aanpak Stikstof. Voor het verkrijgen van vergunningen moet strenger worden gekeken naar de stikstofuitstoot die met projecten gemoeid gaat en de stikstofdepositie in nabijgelegen beschermde natuurgebieden.