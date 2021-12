Kabinet: iets meer steun voor getroffen ondernemers vanwege ‘abrupte karakter’ lockdown

Een restaurant in Schoonoord heeft als ludiek protest etalagepoppen een plek op het terras gegeven. Om ondernemers tegemoet te komen, versoepelt het kabinet de voorwaarden voor de steunmaatregelen nu iets. Beeld ANP

Door het ‘abrupte karakter’ van de lockdown konden ondernemers zich daarop nauwelijks voorbereiden, aldus het kabinet. Daarom past het de voorwaarden voor steun iets aan. De loonsubsidie (NOW) vergoedt nu tot maximaal 80 procent van het omzetverlies, dat wordt 90 procent. En ondernemers komen al in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) bij een omzetverlies van 20 procent in plaats van 30 procent.

De zelfstandigenregeling Tozo komt niet terug. Wel kunnen zzp’ers een beroep doen op de versoepelde bijstand voor zelfstandigen (bbz). De ‘ijskastsubsidie’ voor de onverkoopbare voorraden van de horeca en detailhandel wordt ook niet opnieuw ingevoerd.

Ruimhartigheid niet zonder risico

De verruiming van het steunpakket kost zo’n 590 miljoen euro. Dit komt boven op de 4,4 miljard die het kabinet vorige week al toezegde bij de verlenging van het steunpakket tot het eerste kwartaal van 2022. Daarmee komt het deels tegemoet aan de oproep van werkgevers- en brancheorganisaties om ruimhartiger te zijn.

Die ruimhartigheid is volgens het kabinet niet zonder risico. Zo leiden deze verruimingen mogelijk tot de compensatie van omzetverliezen die niet zijn veroorzaakt door corona. Bovendien verstoort steun de economische dynamiek.

Gerichter steun geven

Dat laatste is al langer een twistpunt. Het Centraal Planbureau pleitte in april al voor de afbouw van de miljardensteun, omdat die de economie bevriest in de stand van maart 2020. Nu de krapte op de arbeidsmarkt records breekt, twijfelen economen over het nut van de generieke steunmaatregelen; terwijl sommige branches schreeuwen om personeel, zitten sommige werkenden doorbetaald op de bank. Gisteren stelde de Nederlandsche Bank dat het kabinet ‘veel gerichtere steun’ zou moeten verlenen.

Het demissionair kabinet toont zich niet doof voor die kritiek en benadrukt nogmaals te zoeken naar een manier om steun voor de lange termijn te regelen zonder de economie ernstig te verstoren. Naar verwachting komt het nieuwe kabinet in maart met deze plannen.