Kabinet houdt de voet op de rem: lockdown duurt tot zeker 2 maart

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dinsdag na overleg van de Ministeriele Commissie COVID-19 (MCC) over de aanpak van het coronavirus. Beeld ANP - Koen van Weel

Alleen voor het afhalen van spullen in winkels - op bestelling vooraf - komt er een uitzondering. Dat heeft het kabinet dinsdag besloten. Premier Rutte en minister De Jonge delen hun overwegingen dinsdagavond om 19.00 uur in een persconferentie.

Veel uitzicht op meer vrijheid zullen zij nog niet bieden. Het maximum van één bezoeker thuis - voor veel mensen de meest ingrijpende maatregel - blijft voorlopig van kracht. Het besluit over verlenging van de avondklok schuift het kabinet nog enkele dagen voor zich uit. Het verbod om 's avonds en ‘s nachts zonder geldige reden op straat te zijn, geldt nu tot 10 februari. Voor verlenging is sowieso de uitdrukkelijke toestemming nodig van de Tweede Kamer. Voordat het kabinet om die toestemming vraagt, wil het eerst meer zicht hebben op het effect. Dat zou de komende dagen moeten blijken, mogelijk valt het besluit dan in het weekend.

Eerder op de dag drong gezondheidsinstituut RIVM nog aan op grote terughoudendheid met de versoepelingen. Het instituut waarschuwt dat de besmettelijke Britse variant van het virus nu vermoedelijk al twee derde van alle besmettingen in Nederland veroorzaakt. Het totale aantal besmettingen daalt nog wel steeds gestaag: het ligt nu 20 procent lager dan vorige week. In de afgelopen dagen dook het aantal besmettingen voor het eerst sinds maanden onder de 3600 per dag. Dat maakt volgens het corona-dashboard van het kabinet lichte versoepelingen mogelijk.

Over de opening van de basisscholen en de kinderopvang is in de afgelopen dagen veel debat geweest, ook binnen het Outbreak Management Team. Voor het kabinet weegt het maatschappelijk belang van fysiek onderwijs inmiddels zwaarder dan het risico van meer besmettingen, ook omdat dat risico volgens de laatste wetenschappelijke inzichten betrekkelijk gering is, mits op de scholen veel voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Over de precieze invulling van die maatregelen werd dinsdag nog volop overlegd tussen het kabinet en de onderwijsorganisaties.

Het voortgezet onderwijs kan volgende week nog niet open. Wel zal in overleg met de scholen worden gewerkt aan een plan voor de langere termijn om daar de leerlingen in elk geval weer gedeeltelijk terug naar de klas te halen.