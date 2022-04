Kabinet hoopt op zuiniger energieverbruik zonder verboden of rantsoenen: ‘Doe het voor je portemonnee’

Ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) zaterdag in Delft bij de aftrap van de campagne over energiebesparing. Beeld Freek van den Bergh

Vergelijk Rob Jetten met Joop den Uyl. De sociaaldemocratische premier sprak in 1973 met uiterst bezorgde blik de natie toe, waarschuwend dat de ‘wereld van voor de oliecrisis’ niet terug zou keren. De auto ging in de ban op zondag en benzine op de bon. ‘Wij zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik.’ Het enige lichtpuntje zag hij in de hoop dat er meer is in het leven dan autorijden en consumeren. ‘Ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden.’

Jetten, de energieminister die zaterdag de overheidscampagne lanceerde om het land aan te sporen tot minder gasverbruik, blijft weg bij de doemscenario’s. Matigen met energie wordt vooral een project van samen de schouders eronder. ‘Doe mee!’, is de boodschap die hij vanaf nu verspreidt, glunderend als altijd. Want als hij het goed bekijkt, ziet hij vooral voordelen: ‘Het is goed voor je portemonnee, goed voor het klimaat én het helpt ons om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland.’ Maar let wel: ‘Uiteindelijk ga je er helemaal zelf over hoe lang je doucht.’

Zonder rantsoenen

Het kabinet, nog bijkomend van de maatschappelijke spanningen rond de coronabeperkingen, is voorlopig niet in de stemming voor nieuwe ingrijpende ge- of verboden. Het resulteert in een publiekscampagne zonder dwang of rantsoenen, maar vol ‘praktische tips’ en vriendelijke verzoeken onder het motto ‘Zet ook de knop om’: draai de thermostaat in huis niet hoger dan op 19 graden, ’s nachts op 15. Leg desgewenst extra dekens op bed als het te koud wordt. Douche niet langer dan vijf minuten.

Voorbeeldberekeningen moeten het land overtuigen: elke graad naar beneden op de thermostaat, scheelt gemiddeld 200 euro per jaar. Een gemiddeld huishouden dat niet meer 9 maar 5 minuten doucht, bespaart 130 euro per jaar. Selectiever verwarmen - alleen de ruimtes waar je bent - telt op tot 550 euro per jaar.

Het kabinet doet daarnaast een ‘klemmend beroep’ op bedrijven om ook mee te doen en te besparen op de verlichting, verwarming en isolatie van hun panden. De overheid zelf gaat voorop: in alle rijkskantoren gaat de temperatuur vanaf nu omlaag van 21 naar 19 graden. In de zomer wordt er minder gekoeld.

‘Verbeter je huis’

Jettens collega De Jonge van Volkshuisvesting hoopt intussen dat de gascrisis de burger extra attent maakt op het al lopende Nationaal Isolatieprogramma. Van alle 8 miljoen woningen zijn er 1,5 miljoen slecht geïsoleerd. Dat moet voor 2030 zijn opgelost. De campagne ‘Verbeter je huis’ moet mensen wijzen op de praktische mogelijkheden en de vele subsidiekansen. ‘We kunnen mensen snel en direct helpen’, aldus De Jonge.

Of het daarbij blijft, is niet te voorspellen. Het kabinet worstelt met de situatie. Nog geen drie maanden na de presentatie van een optimistisch gestemd regeerakkoord kunnen alle economische ramingen overboord. Met een inflatie die in maart is opgelopen tot 12 procent dreigt een historisch koopkrachtverlies voor de meeste huishoudens.

De prijzen lopen zo snel op dat het kabinet ook de pogingen staakt om die te compenseren. Vorige maand was de hoop nog dat met een verlaging van de energiebelasting en van de btw op energie de pijn gedempt kon worden, maar vrijdag waarschuwde premier Rutte dat de overheid nu tegen grenzen oploopt. De hoge energieprijzen ‘gaan we echt met zijn allen voelen’, aldus de premier.

Onzekerheid

Alleen weet niemand hoe structureel die toestand is. Veel is afhankelijk van de ontwikkelingen aan het front in Oekraïne en van de dreigende gasoorlog met Rusland. Over drie maanden kan alles weer anders zijn, in negatieve of positieve zin.

Dat bleek ook in 1973. Den Uyl ontwaarde in de oliecrisis destijds een fundamenteel omslagpunt naar een nieuw tijdperk van schaarste aan grondstoffen en energie, economische matiging en tragere bevolkingsgroei. Maar de Arabische olieboycot duurde korter dan gedacht, de autoloze zondagen werden op grote schaal ontdoken, de distributieregeling voor brandstof werd binnen een maand teruggedraaid en er volgden decennia van gestage economische groei. In Nederland woonden destijds 13,3 miljoen mensen, nu 17,6 miljoen.

Het kabinet hoopt dat die het ook zonder verboden wat rustiger aan willen doen. Al is het misschien maar voor een tijdje. Omwille van hun eigen huishoudboekje. En kennelijk in de verwachting dat het Russische gas nog wel even blijft stromen.