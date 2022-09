Kabinet: helft huizen voortaan met voorrang naar inwoners van de eigen gemeente

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, op het Binnenhof. Beeld ANP - Koen van Weel

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting wil daartoe de Huisvestingswet wijzigen. Hij heeft het voorstel dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil de nieuwe regels al in de eerste helft van 2023 in laten gaan. Als hij zijn zin krijgt, mag de helft van de beschikbare huurwoningen worden toegewezen aan de geselecteerde groepen. Nu is dat nog maximaal 25 procent.

Hoe gemeenten de verdeling maken, mogen zij zelf bepalen. Ze mogen dus ook gehele 50 procent toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente. Het voorrangsbeleid gaat daarnaast ook gelden voor de onderkant van de koopmarkt. Woningen met een waarde tot de NHG-grens (dit jaar 355 duizend euro) kunnen ook worden toegewezen aan de geselecteerde doelgroepen.

Sociale samenhang bevorderen

De Jonge komt daarmee tegemoet aan een wens die leeft in veel gemeenten, zoals vorig jaar bleek uit een rondgang van de Volkskrant. De minister hoopt met het plan vooral de sociale samenhang in met name kleinere gemeenten te bevorderen, schrijft hij in een toelichting. ‘Overal wordt de krapte op de woningmarkt gevoeld. Starters kunnen vaak in het eigen dorp geen betaalbare woning vinden, omdat de prijzen de pan uit rijzen doordat er fors wordt overboden. Vaak door mensen van buiten de regio. Ook senioren kunnen geen geschikt appartement vinden in hun eigen gemeente als ze willen doorstromen. Voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio is het cruciaal dat mensen in eigen dorp kunnen blijven wonen als ze willen verhuizen.’

De Jonges plan vergt een wijziging van de Huisvestingswet, omdat daarin de vrijheid van vestiging is vastgelegd. Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, heeft het recht om zich vrijelijk te verplaatsen en te vestigen. De bewindsman meent dat het algemeen belang ‘van het tegengaan van de onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte’ nu echter zwaarder weegt.

De Jonge wil de wet met spoed behandelen in de Tweede en de Eerste Kamer, opdat gemeenten in de eerste helft van 2023 hun lokale huisvestingsverordeningen kunnen aanpassen.