Kabinet heeft de koopkrachthorde genomen, maar is het genoeg?

Bij de winkelcentrum in Muiden wordt eind augustus nog flink ingeslagen. De inflatie is deze maand opgelopen tot tegen de 14 procent. Beeld Elisa Maenhout

Tot diep in de nacht onderhandelden de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over het omvangrijke steunpakket dat het historische koopkrachtverlies moet opvangen. Uitkomst: meer dan 15 miljard euro heeft het kabinet over voor het ten minste deels compenseren van de laagste inkomensgroepen en de lage middeninkomens.

De maatregelen worden officieel pas op Prinsjesdag bekend, maar de hoofdpunten lekten in de loop van woensdag uit. Dat lijkt vooral bedoeld ter bezwering van de onrust in het land over Nederlanders die door de prijsstijgingen nauwelijks nog in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Betrokkenen noemen het ‘een bittere noodzaak’ om als overheid de samenleving te hulp te schieten.

Vooral hulp voor minima

Met een inflatie die de afgelopen maand is opgelopen tot bijna 14 procent, is het lastig alle groepen te compenseren voor het koopkrachtverlies. Volgens coalitiebronnen was het alle partijen duidelijk dat vooral degenen met een kleine beurs een stevige steun in de rug nodig hebben.

Door de hulp ditmaal vooral te richten op minima, hoopt het kabinet de kritiek te omzeilen die eerder dit jaar klonk toen ook al een koopkrachtcompensatie van 7 miljard euro werd afgekondigd. Die operatie, in de vorm van de verlaagde brandstofaccijns en btw-korting op de energierekening , sloeg nogal ongericht neer. Zo kwam steun ook terecht bij groepen die het niet echt nodig hadden.

De meest in het oog springende maatregel voor 2023 is de verhoging van de minimumlonen en de uitkeringen met 10 procent. Tijdens de onderhandelingen stond de VVD erop dat ook de middeninkomens overheidssteun kunnen verwachten. De verhoging van de fiscale arbeidskorting – waardoor werken lonender wordt – en het verlagen van het belastingtarief in de eerste schijf zijn daarop gericht. Veel huishoudens met middeninkomens profiteren ook van het verhoogde kindgebonden budget.

De structurele uitgaven wil het kabinet vooral bekostigen door vermogenden en bedrijven zwaarder te belasten. De eenmalige maatregelen worden voor een groot deel betaald door de gestegen aardgasbaten als gevolg van de hogere gasprijs. Daarmee wil de coalitie uitstralen dat de staatskas niet van de crisis zal profiteren terwijl burgers steeds moeilijker hun rekeningen kunnen betalen.

Hulp komt te laat

Oppositiepartijen als PVV, PvdA, SP en GroenLinks vinden dat voor veel huishoudens de hulp niet snel genoeg komt. Zij dreigen nog dit jaar in grote financiële problemen te komen. ‘Onaanvaardbaar’, zegt de leider van de grootste oppositiepartij Geert Wilders (PVV) daarom over het gepresenteerde koopkrachtpakket. ‘Mensen redden het nu al niet.’ Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt de koopkrachtdeal ‘volkomen losgezongen van de werkelijkheid’. Volgens hem komen er ‘elke dag meer en meer mensen in de schulden’.

Die kritiek kan in de coalitie op begrip rekenen. Maar eerder hulp bieden zou niet mogelijk zijn, omdat meerdere overheidsinstanties kampen met uitvoeringsproblemen. Van politieke onwil is geen sprake, zegt een coalitiebron, maar het is zo dat alle seinen bij de Belastingdienst op rood staan. De fiscus is er simpelweg niet toe in staat om de belastingvoordelen dit jaar al te verrekenen.

Dat de oppositiepartijen geen inhoudelijke kritiek op de plannen hebben, wordt in de coalitie gezien als een goed teken. Toch is het niet zeker dat de politieke onrust rond de koopkracht is gesust met dit steunpakket, al is het maar omdat het lastig te voorspellen is hoe de gasprijs zich de komende maanden zal ontwikkelen.