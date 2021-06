Kabinet gunt ook kind en ex-partner van toeslagouder schadevergoeding

Gedupeerden van het toeslagenschandaal op de Dam, met Sylvana Simons van BIJ1. Beeld ANP

Van Huffelen heeft dit dinsdag voorgesteld aan de Tweede Kamer. Kamerleden hadden op deze compensatieregelingen aangedrongen, omdat ex-partners en kinderen in hun ogen anders geen recht zou worden gedaan. De schadevergoeding van minstens 30.000 euro uit de zogenoemde Catshuisregeling is bestemd voor de officiële aanvrager van de kinderopvangtoeslag en dat is altijd een van de ouders.

Maar de kinderen van de gedupeerde ouders hebben óók veel schade geleden, vindt de Tweede Kamer. Van Huffelen schrijft bij haar compensatievoorstel: ‘Veel kinderen van gedupeerde ouders zijn in problematische omstandigheden opgegroeid. Kinderen hebben onder meer armoede ervaren. Ook leidde de stressvolle thuissituatie in sommige gevallen tot gebroken gezinnen en/of zelfs tot uithuisplaatsing van kinderen.’

Van Huffelen wil daarom de circa 70.000 kinderen van erkende gedupeerden een flink geldbedrag geven, oplopend van 1.500 (voor 0- tot 5-jarigen) tot 7.500 euro (18-plussers). Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van 5.000 euro per gedupeerd kind.

Niet zelf over geld beschikken

Kabinet en Tweede Kamer moeten nog een oplossing bedenken voor de uitbetaling aan minderjarige kinderen. Zij kunnen wettelijk gezien niet zelf over dat geld beschikken. Hun vergoeding zou dus uitbetaald moeten worden aan hun ouders, maar dat vindt Van Huffelen ongewenst.

De Tweede Kamer wilde ook een specifieke compensatieregeling voor ouders en stiefouders die inmiddels gescheiden zijn van de toeslagaanvrager. Zij hebben tijdens hun relatie vaak wel gedeeld in de financiële en psychische ellende, maar krijgen in principe geen cent van de 30.000 euro-regeling. Hun ex-partner zou die eigenlijk met hen moeten delen, zeker als zij destijds een deel van de financiële lasten droegen. Maar als hun ex het hele bedrag zelf houdt, hebben ze het nakijken. Vandaar dat Van Huffelen deze naar schatting 8.000 exen eenmalig 10.000 euro gunt. De doelgroep zijn mannen en vrouwen die tot minstens een jaar na de eerste onterechte terugvordering van kinderopvangtoeslag samenwoonden met de toeslagaanvrager.

Net als de toeslagaanvrager komt ook de ex-partner daarnaast in aanmerking voor een (al dan niet gedeeltelijke) kwijtschelding van publieke en private schulden. De Tweede Kamer heeft hierom verzocht opdat de ouders echt met een schone lei kunnen beginnen en hun schadevergoedingen niet hoeven te besteden aan het afbetalen van schulden.

Ook gedupeerden andere toeslagen

Tenslotte komt er – ook op verzoek van de Tweede Kamer – nog een extra compensatieregeling voor gedupeerde aanvragers van andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag (huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget). Het gaat hierbij om circa 22.000 gedupeerden die slachtoffer zijn van institutionele vooringenomenheid van de Belastingdienst, of als ‘fraudeur’ op een zwarte lijst stonden. Van hen kunnen er 12.000 tevens aanspraak maken op de 30.000 euro-regeling als gedupeerde van het kinderopvangtoeslagenschandaal.

De nieuwe compensatieregelingen worden begroot op ongeveer 900 miljoen euro. Van Huffelen benadrukt in haar brief meerdere keren dat sommige ouders door de stapeling van regelingen forse ‘overcompensatie’ kunnen krijgen. Met het oog op de uitvoerbaarheid van de regelingen is dat echter onvermijdelijk, schrijft ze.

Van Huffelen meldt in haar brief ook dat zich inmiddels 42.000 ouders voor de Catshuisregeling hebben gemeld, waarvan 33.000 in de laatste zes maanden. Omdat die aanvragen prioriteit hebben, is er substantiële vertraging ontstaan bij de individuele beoordeling van de ouderdossiers.