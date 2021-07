Kabinet grijpt vrijdag in na nieuwe stijging; overweegt sluiting clubs en streep door evenementen

Jongeren dansen op een festival afgelopen weekend. Beeld Joris van Gennip

‘Het aantal besmettingen stijgt nu zo rap, zoveel infecties kunnen ook bij jongeren op langer termijn grote gezondheidsschade opleveren’, aldus een ingewijde. Donderdag steeg het aantal coronabesmettingen opnieuw fors: 5.475 positieve coronatests op één dag, het hoogste aantal sinds 14 mei. Een week geleden stond de teller op slechts 826 positieve tests. De veel besmettelijker deltavariant van het coronavirus is bezig aan een razendsnelle opmars, waar het kabinet zich lelijk op verkeken lijkt te hebben.

Betrokkenen melden dat het kabinet overweegt de nachtclubs weer te sluiten en evenementen af te blazen. Dat komt neer op een stap terug in het tijdpad van de versoepelingen. Vorige maand kondigden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vol goede moed een ambitieuze serie versoepelingen aan, die per 26 juni van kracht werden: bijna alles mocht weer, maar wel op anderhalve meter. Zelfs festiviteiten die de potentie hebben om zogeheten ‘superspreading events’ te worden, vonden weer doorgang dankzij het optuigen van het systeem van Testen voor Toegang: met een negatieve coronatest of een volledige vaccinatie krijgt een bezoeker een QR-code als toegangsbewijs.

Maar juist in het nachtleven is het de afgelopen twee weekeinden misgegaan. Er werd gesjoemeld met QR-codes en de controle was niet bij elke horecaonderneming waterdicht. Het gevolg: nieuwe corona-uitbraken bij grote groepen jongeren. Het gaat nu zo hard dat De Jonge het Outbreak Management Team (OMT) woensdag heeft gevraagd om een spoedadvies, dat het kabinet vrijdag ontvangt. Het ministerie van Volksgezondheid overweegt vrijdagavond een persconferentie in te lassen. ‘We moeten ons weer tot de huiskamers richten’, zegt een betrokkene.

Zomervakanties

Na de boodschap dat de situatie zo snel weer zo ernstig is, zal het kabinet naar verwachting met maatregelen komen om de besmettingen in het nachtleven terug te dringen. Veel steden en horecaondernemers wachten het besluit niet af en namen al maatregelen, of sluiten preventief de deuren. ‘Begrijpelijk’, zegt een betrokkene, ‘met deze besmettingsgraad wil je niet je eigen personeel blootstellen aan het virus.’

De Jonge schetste woensdag in een Kamerdebat het dilemma waar het kabinet mee kampt. Op dit moment lijkt het erop dat de besmettingen zich niet vertalen in extra ziekenhuisopnamen. Verreweg de meeste besmettingen doen zich voor onder jongeren, die doorgaans niet ernstig ziek raken na een infectie. De meeste kwetsbare mensen zijn al volledig gevaccineerd beschermd. Daardoor komen de doelen van het kabinet – kwetsbaren beschermen en overbelasting van de zorg tegengaan – vooralsnog niet in gevaar.

Tegelijkertijd slaat het virus zo hard om zich heen onder jongeren dat het kabinet ook rekening heeft te houden met mogelijk blijvende gezondheidsschade onder jongeren als gevolg van een coronabesmetting. Maar ook veertigers, vijftigers en zestigers die nog niet volledig gevaccineerd zijn lopen gevaar, net als volledig gevaccineerden bij wie het vaccin onvoldoende aanslaat.

Daarnaast kijkt het kabinet ook naar de zomervakantie. Bij een te hoge besmettingsgraad dreigt die voor veel Nederlanders in het water te vallen. Als Nederland weer rood kleurt op de Europese kaart, zullen sommige vakantielanden mogelijk quarantaineverplichtingen gaan opleggen aan Nederlandse toeristen.

Het OMT komt donderdagavond bijeen om de situatie te bespreken. Het kabinet verwacht vrijdagochtend een advies en zal daar dan in de ministerraad de knoop over doorhakken.