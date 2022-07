Kabinet grijpt verder in op woningmarkt: afspraken met corporaties over lagere huren

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor het debat over de Staat van de volkshuisvesting in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting hoopt dat hierdoor explosieve huurstijgingen worden voorkomen, zei hij donderdag tijdens een woondebat in de Tweede Kamer. Momenteel ligt de inflatie op dik 8 procent. Bij doorberekenen van die prijsstijging in de huren zouden veel huurders tientallen euro’s per maand extra gaan betalen.

Door de huren te koppelen aan de ontwikkeling van de cao-lonen komt de stijging de komende drie jaar uit op 2 tot 3 procent. Iemand met een maandelijkse corporatiehuur van 1.000 euro kan dus een huurverhoging van 20 tot 30 euro per maand verwachten, in plaats van bijna 90 euro per maand.

Huurders met een kleine portemonnee krijgen nog een extra tegemoetkoming. Huishoudens met een inkomen dat lager is dan 120 procent van het sociaal minimum, krijgen in 2024 een eenmalige huurverlaging van gemiddeld ‘zes tientjes’, aldus De Jonge donderdag. De afspraken zijn door betrokken partijen ondertekend op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Meer sociale huurwoningen

Het kabinet redeneert dat de corporaties genoeg geld overhebben voor de huurmatiging, omdat op 1 januari de zogenoemde verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Deze belastingmaatregel levert de corporaties een besparing van 1,7 miljard euro per jaar op. Dat geld kunnen ze vanaf volgend jaar dus voor iets anders gebruiken.

Behalve de huurmatiging heeft het kabinet als tegenprestatie voor het afschaffen van de verhuurdersheffing ook geëist dat corporaties zo’n 675 duizend woningen gaan verduurzamen en dat er twee keer zoveel sociale huurwoningen worden gebouwd. Tussen 2022 en 2030 moeten er 250 duizend sociale huurwoningen worden bijgebouwd, ruim 30 duizend huizen per jaar.

‘Door het afschaffen van de verhuurdersheffing geven we woningcorporaties weer de ruimte om te kunnen doen waarvoor zij zijn opgericht: het realiseren en goed onderhouden van betaalbare en duurzame woningen voor mensen die dat nodig hebben, zegt minister De Jonge. De voorzitter van de vereniging voor woningcorporaties, Martin van Rijn, erkent in een reactie dat de woonafspraken leiden tot ‘meer investeringen’ en het ‘matigen van de huren’.

Vaste huurcontracten

Hoewel de kabinetsmaatregelen om wonen betaalbaar te houden al fors zijn, vindt een deel van de Kamer dat het kabinet meer kan doen.

Eerder dit jaar maakte minister De Jonge bekend dat het kabinet uiterlijk in december ‘afdwingbare afspraken’ zal maken met provincies en gemeenten over extra huizenbouw. Daarnaast wil het kabinet per 2024 maximale huurprijzen voor een groot deel van de woningen in de vrije sector.

Regeringspartij ChristenUnie lanceerde donderdag een idee om meteen ook de wildgroei aan ‘tijdelijke huurcontracten’ aan te pakken. In het coalitieakkoord staat dat ‘vaste huurcontracten de norm blijven’. Maar de werkelijkheid is volgens het CU-Kamerlid Pieter Grinwis heel anders. ‘In maar liefst 29 procent van de nieuwe overeenkomsten in de private huur is sprake van een tijdelijk huurcontract.’ Hierdoor moeten huurders vaak om het jaar verhuizen.

Wat de ChristenUnie betreft worden tijdelijke contracten voortaan alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk, bijvoorbeeld als de huiseigenaar vanwege werk of studie kort in het buitenland verblijft. Grinwis hoopt komende week steun voor zijn plan te krijgen van D66 en linkse partijen. VVD en CDA zijn minder enthousiast. CDA-minister de Jonge denkt dat gemeenten met de nieuwe Wet goed verhuurderschap al genoeg mogelijkheden in handen krijgen om in te grijpen in de verhuurdersmarkt.