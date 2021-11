Kabinet grijpt terug op het oude recept: ‘Dit is een ongelooflijke tegenvaller’

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. Beeld Arie Kievit

Het kabinet hoopt op een ‘korte klap’ met een krachtig effect op korte termijn. Daarna moet een forse uitbreiding van het coronatoegangsbewijs – ook op de werkvloer – het virus in de rest van de winter voldoende ‘vertragen’ om de samenleving verder grotendeels open te houden.

Demissionair premier Rutte sprak vrijdagavond van een ‘ongelooflijke tegenvaller’ die hij niet had voorzien. ‘We hoopten met vaccinatie van de ellende af te zijn. We hielden rekening met seizoenseffecten, maar niet met de enorme impact die er nu is op de ziekenhuizen.’

De maatregelen die zaterdagavond van kracht worden, lekten eerder op de vrijdag al druppelsgewijs uit. De horeca en de supermarkten sluiten de deuren om 20.00 uur, de niet-essentiële winkels en dienstverleners al om 18.00 uur. In cafés en restaurants zijn coronatoegangsbewijzen en vaste zitplaatsen verplicht, sporten op alle niveaus gebeurt voorlopig weer zonder publiek. Thuis mogen niet meer dan vier gasten per dag worden ontvangen.

Daarmee grijpt het kabinet terug op het recept van de vorige twee lockdowns, waarin alles draaide om het terugbrengen van het aantal contactmomenten. Het effect daarvan is inmiddels bewezen, maar impliciet is het ook een erkenning dat het coronatoegangsbewijs – de pijler van de strategie van deze herfst – tot nu toe niet aan de verwachtingen heeft voldaan.

Nederlaag

Dat brengt het kabinet terug bij ‘allerlei lockdownachtige maatregelen’ waar het kabinet eind september nooit meer naar terug wilde. ‘Dat gaan we ook dus niet meer doen’, zei De Jonge destijds. Vrijdagavond erkende hij de nederlaag: met de nieuwe deltavariant is een vaccinatiegraad van 85 procent niet meer voldoende en moeten meer mensen gevaccineerd worden. En dan nog blijven gevaccineerden ook elkaar besmetten.

Voor de maatregelen die vanaf zaterdag in gaan, is ruim voldoende draagvlak in de Tweede Kamer. Dat ligt anders bij de volgende stap die werd aangekondigd. Het kabinet hoopt dat de pas op de plaats van de komende drie weken de ziekenhuizen genoeg lucht geeft om daarna over te gaan tot gebruik van het coronatoegangsbewijs op nog veel grotere schaal dan nu. Bijvoorbeeld voor de toegang tot de ‘niet-essentiële winkels’ en de ‘niet-essentiële dienstverleners’. Maar ook op het werk, in elk geval in de sectoren waar ook de bezoekers een QR-code moeten laten zien, zoals de horeca. Maar ook in andere sectoren krijgen werkgevers de mogelijkheid om de coronapas te eisen.

Nog een stap verder wil het kabinet op de plekken waar de besmettingsrisico’s groot zijn, zoals in de feestcafés en bij de evenementen. Daar moet het ‘2G-beleid’ gaan gelden: alleen gevaccineerde of genezen mensen krijgen dan nog toegang. Een negatief testbewijs is niet langer voldoende.

Daarvoor zijn met spoed wetswijzigingen nodig, maar deze maatregelen liggen veel ingewikkelder in de Tweede Kamer, en ook binnen het demissionaire kabinet. De ChristenUnie – met relatief veel ongevaccineerden in de achterban – is tegen, maar dat geldt ook voor het grootste deel van de oppositie.

Onbeschermde mensen

De Jonge gaat het toch proberen en legde vrijdagavond uit waarom er wat hem betreft niks anders opzit: ‘Omdat onbeschermde mensen daar gewoon te grote risico’s lopen. Allereerst voor zichzelf, maar ook voor anderen. Want hoe jong en sterk je misschien ook bent, vroeg of laat kom je iemand tegen die kwetsbaar is.’

Hij zei te snappen dat mensen daarmee sterke drang voelen om zich te laten vaccineren, maar dat acht hij van ondergeschikt belang. ‘We willen de samenleving open houden met proportionele maatregelen. Als we met 2G een café langer open kunnen houden, dan is het onze taak om dat gewoon mogelijk te maken. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. Je mag je niet laten vaccineren, maar dat wil niet zeggen dat een ondernemer z’n zaak niet meer mag runnen. In dat dilemma heeft het kabinet een duidelijke keuze gemaakt.’