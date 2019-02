Kabinet grijpt na aanhoudende klachten in bij CBR: welke problemen spelen er?

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil dagelijks contact met het CBR en maandelijks een officiële rapportage. Beeld ANP

Rijexamens

Het CBR verklaarde in november dat door de economische groei in Nederland het aantal rijexamens is gestegen. Daardoor zijn de wachttijden opgelopen. Een woordvoerder laat weten dat er van 2015 tot 2018 een onvoorziene groei van examens was, maar harde cijfers kon ze donderdag nog niet geven. De stijging was het sterkst onder het aantal beroepschauffeurs dat werd geëxamineerd.

Personele problemen

Een grote ergernis is de beperkte bereikbaarheid van het CBR bij vragen en kritiek. Om de druk van de ketel te halen, heeft het CBR het klantenservicepersoneel uitgebreid en de openingstijden verruimd, maar het ministerie blijft klachten ontvangen.

Een andere noodoplossing is de samenwerking met vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Beroepschauffeurs die voor hun werk snel een rijbewijs nodig hebben, kunnen sinds het begin van dit jaar bij TLN terecht voor spoedprocedures, zodat zij hun baan kunnen blijven uitoefenen.

Medische beoordeling

Het grootste pijnpunt bij het CBR is de wachttijd voor het toekennen van een gezondheidsverklaring. Deze verklaring is nodig voor een nieuw rijbewijs na ziekte, bij ouderdom of om bepaalde beroepen te kunnen uitvoeren. De vergrijzing is de voornaamste reden voor de stijging van de behoefte aan medische beoordelingen.

Iedere Nederlander die de leeftijdsgrens van 75 jaar passeert, moet aan de medische eisen voldoen om het rijbewijs te kunnen verlengen. In 2018 werden 650 duizend gezondheidsverklaringen aangevraagd; een stijging van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Sinds 2016 is het CBR al bezig met het aantrekken van meer medisch personeel, maar er zijn nog steeds tekorten. Hierdoor kan het soms 6 maanden duren voordat mensen hun rijbewijs terug hebben, terwijl het CBR streeft naar maximaal 4 maanden. Vorig jaar overschreed het CBR in 30 duizend gevallen de eigen limiet. De te lange doorlooptijd veroorzaakt frustratie bij veel mensen, omdat ze afhankelijk zijn van hun auto.

Digitaal verwerkingsproces

In januari schreef de Volkskrant over de trage en moeizame verlenging van het rijbewijs van Ane Koopmans (72 jaar). Noodgedwongen moest hij een elektrische fiets aanschaffen om zijn vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen. Het maandenlange wachten werd met één telefoontje beslecht: toen de Volkskrant navraag deed, werd Koopmans’ aanvraag diezelfde dag nog behandeld.

De oplossing die het CBR voor ogen heeft, is een digitaal verwerkingsproces van de gezondheidsverklaringen. Dit nieuwe verwerkingssysteem zou de digitale informatie-uitwisseling tussen artsen en het CBR moeten vereenvoudigen en versnellen. Daarnaast kan het systeem dankzij automatische protocollen de medische gesteldheid een stuk sneller beoordelen dan een medewerker.

Deze nieuwe methode vergt een andere werkwijze van het personeel. Dit kost tijd, scholing en reorganisatie, terwijl de medewerkers het al zo druk hebben met de alledaagse werkzaamheden. Het CBR verwacht dat de digitale verwerking de doorlooptijd met enkele weken verkort, maar de invoering van het systeem duurt langer dan gepland. Het ministerie voorziet dat de lange doorlooptijden tot dit najaar zullen aanhouden. Totdat het probleem verholpen is eist minister Van Nieuwenhuizen dagelijks contact over de vorderingen. Het CBR moet daarover maandelijks officieel rapporteren.