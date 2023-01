Kabinet gokte en verloor in mestconflict met Brussel, maar gaat zelf over de handhaving

Het kabinet ging er voetstoots van uit dat het glasheldere afspraken met de Europese Commissie over het Nederlandse mestbeleid straffeloos kon negeren. Geen gekke gedachte, want lidstaten moeten die EU-wetten zélf handhaven. En de handhaving van milieuregels stelt in Nederland weinig voor.

Een deel van de Tweede Kamer wil minister Piet Adema (Landbouw)woensdag ter verantwoording roepen, omdat hij in eerste instantie willens en wetens de Brusselse derogatiebeschikking naast zich neerlegde. De Europese Commissie (EC) heeft Nederland drie jaar de tijd gegund om zich aan de Europese mestnormen te conformeren, maar die concessie is wel aan strikte voorwaarden gebonden. Een van die voorwaarden is dat Nederlandse boeren met ingang van dit jaar een onbemeste bufferstrook van minimaal 3 meter breed langs sloten en beken aanhouden. Door de oevers van waterlopen niet te bemesten komen er – hopelijk – minder nitraten en fosfaten in het oppervlaktewater terecht.

Adema verkoos deze buffereis te negeren, omdat pro-landbouwpartijen en de agrarische sector daarop aandrongen. Drie van de vier coalitiepartijen (VVD, CDA, ChristenUnie) vinden het niet reëel om de boeren te confronteren met een ingrijpende beperking die volgens hen te laat is aangekondigd. Sommige boeren hebben de bufferstroken al ingezaaid met gewassen voor het volgende oogstjaar. Die gewassen kunnen ze nu niet bemesten, waardoor de opbrengst lager wordt.

Interpretatie

De derogatiebeschikking dateert van 30 september. Ruim een week later, tijdens een Kamerdebat op 10 oktober, zei Adema in reactie op vragen van Kamerleden dat hij de buffereis van de EU niet ging handhaven. ‘We zullen daar in het overgangsjaar mild mee omgaan. We zien het als een leerjaar om te komen tot een verdere invulling per 1 januari 2024.’ Op 2 december maakt Adema dat besluit definitief. Hij meldt de Tweede Kamer – en daarmee ook de boeren – dat ze pas in 2024 mestvrije stroken hoeven aan te leggen.

Een woordvoerder van de Europese Commissie begrijpt niet waarom Adema dacht dat hij de derogatiebeschikking flexibel kon interpreteren. De afspraken met Brussel zijn klip-en-klaar: vanaf 2023 moeten Nederlandse agrariërs bufferstroken aanleggen. De EC-zegsman: ‘Dit is een wettelijk bindend document. Het is EU-wetgeving die Nederland moet naleven.’

Adema heeft de Tweede Kamer dinsdag in een nieuwe Kamerbrief tekst en uitleg gegeven over zijn handelen. Hij spreekt daarin opnieuw van een ‘verkeerde inschatting’. Daarmee bedoelt hij blijkbaar de inschatting dat hij nog kon marchanderen over de implementatie van een glasheldere wettekst. Waarop hij die gedachte baseerde, blijft onduidelijk. Volgens Adema voerde zijn ministerie in december en januari nog gesprekken met Brussel over de precieze uitleg van de derogatiebeschikking. Uit niets blijkt echter dat de EC op enig moment heeft laten doorschemeren dat Nederland de voorwaarden creatief mocht interpreteren.

Waarschijnlijk heeft het kabinet erop gegokt dat de soep niet zo heet gegeten zou worden, omdat de geschiedenis leert dat er vaak geen sancties staan op het overtreden van EU-regelgeving. Nederland is berucht om het schenden van Europese milieuregels, maar veel andere landen houden zich niet aan de Europese begrotingsregels – en komen daarmee weg. Hongarije en Polen nemen al enige tijd een loopje met EU-regels over democratie en mensenrechten, tot dusver ook zonder al te grote consequenties.

Handhaving

Nu de EC op haar strepen blijft staan, staan de Nederlandse boeren op hun achterste benen. Maar het is de vraag of er in de praktijk veel verandert. De inspectiedienst NVWA is zwaar onderbemand en heeft waarschijnlijk niet de capaciteit om de bufferstrookverplichting effectief te controleren. ‘De handhaafbaarheid van dit onderdeel hangt af van de exacte formulering van de wettelijke regeling, want dat is de basis voor (de wijze van) toezicht en handhaving door de NVWA. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de exacte formulering van de wettelijke regeling’, zegt een woordvoerder van de inspectiedienst.

Adema heeft dus helemaal in eigen hand of de bufferstrookverplichting handhaafbaar wordt of niet. De Algemene Rekenkamer constateerde in 2019 dat de Nederlandse regering er een handje van heeft de milieuregelgeving zo complex te maken dat die moeilijk controleerbaar is. De opsporingsdiensten uitten vorig jaar in een gezamenlijk adviesrapport dezelfde kritiek. Het kabinet heeft niets gedaan met die adviezen. Het is de vraag in hoeverre het kabinet de milieuregels eigenlijk wíl handhaven. Strikte handhaving en controle kan boeren in de problemen brengen, en dat wil een groot deel van het parlement en de coalitie niet.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet ziet een ongewenste ‘oplossing’ voor het bufferstrokenprobleem. Zij vreest dat boeren massaal sloten zullen dempen om onder de buffereis uit te komen. In de 19de eeuw metselden Nederlanders op grote schaal ramen dicht toen de regering een vensterbelasting invoerde. Bromet vroeg Adema tijdens een Kamerdebat hoe hij massale demping van sloten denkt te voorkomen. De minister had daar nog geen antwoord op.