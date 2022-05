Kabinet geeft voor het eerst toe: werkwijze Belastingdienst was deels racistisch

Manifestatie in Rotterdam op 16 april om de getroffen ouders in de toeslagenaffaire te ondersteunen. In het midden Kamerlid Pieter Omtzigt. Beeld Joris van Gennip

Van Rij stelt dat de vele misstanden die de afgelopen jaren boven tafel zijn gekomen geen andere conclusie rechtvaardigen. ‘Dat is uiterst pijnlijk.’ Hij verwijst daarbij onder andere naar rapporten van PwC en de Autoriteit Persoonsgegevens over de werkwijze van de Belastingdienst. Zij ontdekten onder meer dat ‘zwarte lijsten’ die de Belastingdienst opstelde om ‘fraudeurs’ aan te pakken deels gebaseerd waren op het selectiecriterium ‘nationaliteit’. De Belastingdienst bleek een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit eerder als verdacht te beschouwen dan mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit.

Het automatische risicoselectiesysteem van de Belastingdienst pikte belastingaangiften van personen met een niet-Nederlandse achtergrond er vaker uit voor extra controles, bleek uit de onderzoeken. Het spitwerk van onderzoekers in de archieven van de Belastingdienst leverde daarnaast een aantal genante e-mailberichten op die duidelijk racistisch van toon waren. Daarin kwalificeerde een belastingmedewerker een groep fraudeverdachten bijvoorbeeld als ‘een nest Antillianen’. In sommige e-mails spraken medewerkers over ‘allochtonen’ en ‘asielzoekers’ in een context waarin ze die buitenlandse origine duidelijk als een alarmsignaal voor fraude opvatten.

Moeilijk grijpbaar

Het kabinet heeft lang gepiekerd over de omschrijving van wat er op dit vlak is misgegaan bij de Belastingdienst. In 2020 wees premier Rutte de term ‘institutioneel racisme’ nog nadrukkelijk af. Hij vond dat toen ‘sociologisch jargon’. Liever sprak hij van ‘systemisch racisme'.

Van Rij heeft in de afgelopen maanden een nadere studie gemaakt van de terminologie en komt nu toch uit op ‘institutioneel’ racisme, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij verwijst naar de definitie die het College voor de Rechten van de Mens van deze term geeft: ingebakken, structurele mechanismen, procedures, gewoontes of gedragsvormen die vaak op indirecte, soms lastig herkenbare wijze een nadeel opleveren voor bepaalde groepen mensen op grond van hun afkomst.

Volgens het College betekent institutioneel racisme niet per se dat het om doelbewust of georganiseerd racisme gaat. Ook onbewuste vooroordelen die de werkwijze van een ‘institutie’ beïnvloeden voldoen aan die definitie. ‘Ik vind dat heel ernstig, omdat het zo moeilijk grijpbaar is.’ Van Rij onderkent dat het ‘voor de geraakte mensen natuurlijk niet minder pijnlijk is’ als de Belastingdienst onbewust racistisch te werk ging.

Zoals in eerdere Kamerbrieven beklemtoont Van Rij ook nu dat zwarte lijsten binnen de Belastingdienst niet meer bestaan. Op de vraag wat de erkenning van ‘institutioneel racisme’ verder voor implicaties heeft, gaat hij nu niet verder in. ‘Wij begrijpen dat een dergelijke constatering om reflectie vraagt.’ Met individuele belastingmedewerkers die zich in e-mails denigrerend over allochtonen en moslims uitlieten is een ‘normoverdragend’ gesprek gevoerd, zegt Van Rij. Vooralsnog is niemand vanwege een racistische houding ontslagen. Belastingdienst-breed komt er een ‘moreel beraad’ waarin medewerkers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk bewust worden gemaakt van sluimerende vooroordelen.

Van Rij heeft de Landsadvocaat om advies gevraagd over de eventuele juridische gevolgen van de ‘mogelijke schending van grondrechten bij de selectie van aangiften’. Dat advies zal hij meewegen bij de vormgeving van een compensatieregeling voor de vijf- tot vijftienduizend personen die volgens het ministerie gedupeerd zijn door hun vermelding op de zwarte lijst, de Fraude Signalering Voorziening (FSV). In totaal stonden er 270 duizend mensen op die lijst, maar verreweg de meesten zouden daar dus niet door gedupeerd zijn.