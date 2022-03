Kabinet geeft 2,8 miljard euro uit om koopkracht te redden

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

In totaal trekt het kabinet 2,8 miljard euro uit. De koopkrachtsteun duurt in elk geval tot 1 januari 2023, daarna gaan de btw en benzineaccijns waarschijnlijk weer omhoog. De benzineaccijns daalt vanaf april met 17 cent per liter en de dieselaccijns met 11 cent per liter. Het btw-tarief op gas, elektriciteit en stadsverwarming daalt vanaf 1 juli tijdelijk van 21 naar 9 procent. Dit zou een huishouden met een gemiddeld verbruik in de tweede helft van dit jaar ongeveer 140 euro aan energielasten schelen, heeft het kabinet berekend.



Nog voordat het kabinet de koopkrachtmaatregelen presenteerde, klaagden de vier grote steden al dat het niet genoeg is. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag stuurden vrijdagochtend een brief aan de Tweede Kamer waarin ze schrijven dat de circa 800.000 huishoudens met de laagste inkomens minstens 1.000 euro compensatie moeten krijgen, omdat sommige minima wel 300 euro per maand extra kwijt zijn aan energie.

Minister van Financiën Sigrid Kaag sloot vrijdag niet uit dat het kabinet later dit jaar nog meer koopkrachtondersteunende maatregelen neemt. ‘Dit is het maximale wat we op dit moment kunnen doen, maar we houden de ontwikkeling van de inflatie natuurlijk in de gaten.’ Zo zijn er al speculaties dat de prijzen van brood en ander voedsel hard zouden kunnen stijgen door een graantekort. Ook dat zou vooral de laagste inkomens raken, omdat die een relatief groter deel van hun inkomen aan voeding spenderen dan hogere inkomens.

Zelf aan de bel trekken

De gemeenten betalen de eenmalige uitkering van 800 euro ‘zo snel mogelijk’ uit aan hun inwoners met een minimuminkomen, onder wie bijstandsgerechtigden en AOW’ers zonder aanvullend pensioen. Die laatsten moeten wel zelf bij hun gemeente aan de bel trekken als ze aanspraak willen maken op de koopkrachtcompensatie.

Het kabinet gaf eind vorig jaar al 3,4 miljard euro uit aan compensatie voor de gestegen gasrekening. Dat pakket bestond uit 2,7 miljard euro voor huishoudens en 500 miljoen euro voor bedrijven via een verlaging van de belasting op energie. Gezinnen op bijstandsniveau kregen daarnaast - à raison van 200 miljoen euro voor de schatkist - nog een eenmalige energietoeslag van circa 200 euro (die nu dus wordt verhoogd naar 800 euro).

De financiële dekking voor de koopkrachtsteun vindt het kabinet deels in hogere gasbaten. Dankzij de gestegen gasprijzen verdient Nederland meer aan de resterende gaswinning dan geraamd. Hoeveel meer is nog niet duidelijk, dus het is niet zeker dat die meeropbrengst voldoende zal zijn om de volledige 2,8 miljard euro te dekken. Als er meer geld nodig is, moet het kabinet dat eind mei regelen in de Voorjaarsnota.

Een ander deel van de dekking komt uit een reservepotje met Europees geld dat de gevolgen van het vertrek van de Britten uit de Europese Unie moest opvangen. Daar zit nog 364 miljoen euro in. Minister Kaag zei vrijdagmiddag dat ze een eventueel dekkingstekort bij voorkeur niet op de staatsschuld wil verhalen.