Kabinet geeft 190 euro bonus in november en december voor alle huishoudens

Energieminister Rob Jetten. Beeld Arie Kievit

Toch zal niet iedereen met een gerust hart de winter in kunnen, blijkt uit de brief die Energieminister Rob Jetten dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd. Jetten erkent daarin dat de oorlog in Oekraïne grote onzekerheden met zich meebrengt en dat ‘langdurig hoge prijzen niet uit te sluiten zijn’.

Met deze steun bij het betalen van energienota hoopt het kabinet in elk geval op korte termijn het negatieve effect van de prijzen ‘te dempen’. Zowel in november als december krijgen huishoudens 190 euro korting op hun energierekening. Ook de mogelijkheden om huishoudens die hun rekening niet kunnen betalen af te sluiten van gas en elektra, worden sterk ingeperkt. Per 1 januari komt er meer hulp. Dan gaat de overheid een deel van de energierekening betalen door het instellen van een prijsplafond voor gas en elektra.

Het maximumtarief wordt 1,45 euro per kuub gas en 40 cent per kilowattuur elektriciteit bij een maximaal jaarverbruik van 1.200 kuub aardgas en 2.900 kilowattuur (kWh). Wie meer verbruikt, betaalt de hogere marktprijs. Die kan per energiemaatschappij en per maand verschillen. Volgens het kabinet zal een huishouden met een gemiddeld verbruik in 2023 in totaal zo’n 2.500 euro voordeel genieten van het prijsplafond.

Veelverbruikers elektriciteit profiteren

Opvallend is wel dat de maximumtarieven met name gunstig uitpakken voor veelverbruikers van elektriciteit, zoals mensen met een warmtepomp. Zo kondigde het kabinet op Prinsjesdag nog een maximumtarief voor elektriciteit aan van 70 cent per kWh, maar dat is nu al gedaald naar 40 cent. Dat betekent dat het minder geld kost om een elektriciteitslurpend apparaat als een warmtepomp te gebruiken.

Ook het verbruiksplafond is ten gunste van veelverbruikers van elektriciteit aangepast. Aanvankelijk wilde het kabinet op Prinsjesdag alleen maximumprijzen garanderen bij een jaarverbruik van 2.460 kWh. Dat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een Nederlands gezin. Maar door deze maatregel zouden mensen met een warmtepomp niet beloond worden voor het feit dat zij hun huis hebben verduurzaamd.

Minister Jetten corrigeert dit ongewenste effect nu door lage elektriciteitsprijzen te garanderen tot een verbruik van 2.900 kilowattuur. ‘Met deze aanpassingen wil het kabinet dat de prikkels voor energiebesparing en verduurzaming voldoende behouden blijven’, aldus Jetten.

Ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet, profiteren van het prijsplafond. Het tarief wordt gekoppeld aan het prijsplafond voor gas en wordt 47,39 euro per gigajoule warmte. Tot welk verbruik het prijsplafond geldt en hoe het plafond voor warmtenetten wordt uitgevoerd, werkt het kabinet de komende tijd verder uit.

Oppositie positief

De linkse oppositie reageert positief op de energiesteun van het kabinet. Na Prinsjesdag uitten GroenLinks en PvdA de vrees dat het haastig voorgestelde energieplafond niet iedereen zou helpen. Zij pleitten daarom toen gezamenlijk voor uitbreiding van de regeling ‘zodat ook gezinnen van twee of meer bewoners in een oude middelgrote rijwoning deze winter niet in de kou komen te zitten’. Ook vroegen ze om bij de uitwerking van het energieplafond rekening te houden met mensen die hun huis al hebben verduurzaamd.

‘Wij zijn heel blij dat het kabinet heeft geluisterd naar onze suggesties’, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver dinsdag. ‘Er wordt een veel grotere groep mensen geholpen met hun energienota, plus mensen met een hybride warmtepompen krijgen ook extra steun.’ Wat hem betreft zorgt het plan voor ‘meer de rust om volgend jaar structureel te werken aan armoedebestrijding en bestaanszekerheid van Nederlanders.’

Ook PvdA-leider Attje Kuiken zegt dat de energiesteun mensen ‘fors’ helpt, maar zij vindt eveneens dat er ‘meer nodig is om te voorkomen dat mensen in de schulden belanden’. Bijvoorbeeld door mensen een nog hoger minimumloon te bieden of door huurders extra te steunen.

Flink prijskaartje

De kans dat dat gaat gebeuren is niet heel groot. Het prijskaartje dat aan de energienoodhulp hangt is nu al heel fors. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven als nu, worden de totale kosten van het prijsplafond en de tegemoetkoming in november en december geschat op zo’n 23,5 miljard euro.

Dit bedrag komt nog bovenop de eerder aangekondigde koopkrachtsteun van 12 miljard. Ook komt er ook nog een forse rekening aan voor steun aan het midden- en kleinbedrijf volgend jaar.

Wat Energieminister Jetten betreft is dit het waard: ‘Steeds meer mensen en bedrijven worden geraakt door de ongekend hoge energieprijzen. Met een prijsplafond helpen we om de lasten te verlichten en hebben mensen meer zekerheid.’