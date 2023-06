Kabinet gaf vorig jaar 2,5 miljard extra uit zonder een enkele vraag vanuit de Kamer

Minister van Financiën Sigrid Kaag draagt het koffertje met de miljoenennota op Prinsjesdag in 2022. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit een inventarisatie van het begrotingsbeleid door de Volkskrant. In 2022 stelden ministeries de begroting 51 keer incidenteel bij vanwege buitengewone situaties. Het begroten van tussentijdse extra uitgaven gebeurt, tenzij het volgens het kabinet om een noodsituatie gaat, met een wetsvoorstel. Wanneer zo’n voorstel bij de Tweede Kamer binnenkomt, neemt een Kamercommissie dit normaal gesproken in behandeling. Dit kan door de minister schriftelijk te bevragen, het wetsvoorstel in in een debat te bespreken, en het daarna in stemming te brengen of het als hamerstuk af te doen.

Dat schiet er in de praktijk nogal eens bij in. In 2022 is er 41,8 miljard euro extra uitgegeven. Voor 2,59 miljard hiervan heeft de Tweede Kamer geen enkele vorm van inspraak geboden. Het ging vooral om incidentele bijstellingen door de ministeries van Onderwijs (OCW) en Defensie. OCW gaf 2 miljard extra uit aan een meerjarenplan om leerachterstanden door corona weg te werken. Defensie deed een incidentele uitgave van 458 miljoen euro vanwege de aanschaf van munitie. Hierbij vond geen vragenronde, debat of stemming in de Tweede Kamer plaats. Ook de Eerste Kamer deed de wetsvoorstellen af als hamerstuk.

Voor 14,66 miljard euro aan extra uitgaven bood de Kamer afgelopen jaar weinig inspraak, met hooguit een schriftelijke vragenronde. Na de vragenronde werden de incidentele bijstellingen door de Eerste en Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. De Kamer ging bij 16,89 miljard euro van de incidentele uitgaven wel over tot een volledige behandeling. Bij de resterende 7,7 miljard euro was sprake van een vragenronde zonder debat en met stemming, of juist geen vragenronde, maar wel een debat met stemming.