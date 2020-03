Kabinet gaat uitwisseling patiëntgegevens coördineren

Een anatomisch model en het elektronisch patiëntendossier in een huisartsenpraktijk. Beeld ANP

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg wil dit regelen in de Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Het gaat om een raamwet. De uitgewerkte eisen wil hij later regelen in zogenoemde algemene maatregelen van bestuur die makkelijker te wijzigen zijn dan een wet.

Gegevensuitwisseling in de zorg is politiek een brisant onderwerp. In 2011 verwees de Eerste Kamer een wetsvoorstel over een elektronisch patiëntdossier naar de prullenmand. Sindsdien mag het kabinet van het parlement niet het voortouw nemen, maar wel de regie voeren als het ‘zorgveld’ daarom vraagt.

Nu is dat zover. ‘Door te regelen’, schrijft Bruins in zijn conceptwetsvoorstel, ‘hoe gegevens moeten worden uitgewisseld kunnen de randvoorwaarden worden gesteld om goede zorg te verlenen. Met elektronische gegevensuitwisseling kan hierin veel winst bereikt worden.’

Bruins wil ‘eenduidigheid in taal’. ‘Vrijwel alle beroepsgroepen hebben een eigen vaktaal. Hierdoor begrijpen zorgprofessionals de uitgewisselde gegevens niet altijd of ontstaan er misverstanden.’ Daarnaast is de techniek nu een probleem. Niet alle apparaten kunnen met elkaar contact maken of gegevens uitwisselen.

Bruins schetst met een reeks voorbeelden het probleem dat hij wil oplossen. Zo zijn er jaarlijks 1,3 miljoen ambulanceritten waarbij zeer beperkt gegevens uitgewisseld worden tussen de ambulance en de spoedeisende hulp. ‘Mensen met een chronische ziekte hebben met verschillende zorgverleners te maken die van elkaar moeten weten wat ze doen.’

Burgers kunnen via een ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ of PGO hun medisch dossier beheren. Dit PGO kan ook communiceren met alle plekken waar informatie over hem staat opgeslagen, zoals ziekenhuis en huisarts.

Maar zo’n afsprakenstelsel bestaat niet voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners. De basis voor gegevensuitwisseling is er wel. ‘Maar’, schrijft Bruins, ‘het is nog onvoldoende gebleken om de problemen over gebrek aan eenduidige taal, techniek en regie op te lossen. Er is een duidelijke behoefte aan meer overheidsbetrokkenheid op dit onderwerp. In feite is hier sprake van een inhaalslag, nu sinds de hierboven genoemde motie de overheid zich lange tijd terughoudend heeft opgesteld.’

Daarom wil Bruins ‘stap voor stap’ in overleg met de zorg gaan voorschrijven hoe de gegevensuitwisseling moet gebeuren en met welke gegevens. ‘De bedoeling is dat deze uitwisseling uiteindelijk gestandaardiseerd plaatsvindt.’ Dat geldt in eerste instantie voor medische zorg die onder de zorgverzekeringswet valt en voor langdurige zorg zoals gehandicaptenzorg en verpleeghuizen. Maar op termijn kan dat worden uitgebreid. ‘Daarnaast is voorstelbaar dat gegevens (ook) buiten de zorgdomeinen worden uitgewisseld, bijvoorbeeld met jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning (voor zover die niet ook onder andere zorg valt). Het gaat dan bijvoorbeeld over de uitwisseling van gegevens met pleegzorg of mantelzorg.’