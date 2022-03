Kabinet gaat op zoek naar arme ouderen: waarom halen ze hun AOW niet op?

Minister Schouten minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen afgelopen vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP - Robin Utrecht

Ouderen die alleen van een onvolledige AOW moeten rondkomen, kunnen een aanvulling tot het bestaansminimum krijgen. Dat kan via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, de AIO, een regeling vergelijkbaar met de bijstand. De regeling is ingesteld toen bleek dat met name voormalige gastarbeiders van alleen een onvolledige AOW moesten rondkomen.

In 2019 deden zo’n 47 duizend huishoudens een beroep op de AIO. Dat kostte toen zo’n 309 miljoen euro. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW uitbetaalt, blijkt echter dat 19.300 huishoudens géén beroep doen op de AIO terwijl ze daar wel recht op kunnen hebben.

Minister Carola Schouten (CU) voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft nu een conceptregeling gepubliceerd om die groep op te sporen. Bij wijze van proef worden de bestanden van de SVB en uitkeringsinstantie UWV gekoppeld. Het UWV voert de werknemersverzekeringen uit. Door de koppeling hoopt Schouten inzicht te krijgen in het huishoudinkomen van de ouderen die nu een onvolledige AOW krijgen. Als het huishoudinkomen onder de armoedegrens ligt, kunnen deze mensen actief worden benaderd en kan hen de uitkering worden aangeboden.

Het gaat om een proef om te kijken of deze aanpak werkt om armoede onder ouderen te beperken. ‘Er wordt gestreefd’, schrijft Schouten, ‘naar het benaderen van circa duizend personen waarvan, bij benadering, de netto inkomsten onder het voor hen geldende normbedrag ligt. Om dit aantal te bereiken, wordt een groep van circa 100 duizend AOW-gerechtigden bij de pilot betrokken.’ Voor een alleenstaande AOW’er is het normbedrag 1244,35 euro en voor gehuwde of samenwonende AOW’ers 1703,04 euro.