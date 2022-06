Kabinet gaat onderzoeken of tijdelijke ‘asielstop’ juridisch mogelijk is

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) donderdag bij het debat in de Tweede Kamer over het vreemdelingen- en asielbeleid. Beeld ANP

Van der Burg deed deze toezegging donderdag tijdens een Kamerdebat, op het moment dat in Ter Apel alweer 200 mensen meer voor het hek stonden dan de 2.000 die het aanmeldcentrum onderdak kan bieden. Sommigen van hen weigerden volgens Van der Burg om te worden overgebracht naar vervangende opvang in Den Haag en Stadskanaal.

De rechterflank van de Kamer (PVV, JA21, FvD, SGP en Groep Van Haga) drong al eerder aan op een stop. Volgens Kamerlid Joost Eerdmans (JA21) zou ‘een rechtse meerderheid’ zo’n asielstop mogelijk kunnen maken. ‘Deze week hebben zich weer duizend asielzoekers gemeld en we weten uit ervaring dat de aantallen in de zomermaanden altijd hoger zijn. Het is gekkenwerk.’

Vreemdelingenwet

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans wilde niet meteen meegaan in de roep om een stop. ‘Het heeft geen zin om zoiets af te kondigen, als we niet weten of dit standhoudt bij een rechter.’ Hij wil van Van der Burg horen of de Vreemdelingenwet voldoende aanknopingspunten biedt om tot een asielstop te komen op grond van de onveilige situaties die zich op dit moment voordoen in de opvanglocaties.

Het kabinet heeft het tekort aan gemeentelijke opvangplekken bestempeld tot een ‘nationale crisis’. Maar over de oplossing ervan bleef de Kamer ook dit keer in een verhit debat diep verdeeld. De scheidslijn loopt dwars door de coalitie heen, waar VVD en CDA vaak lijnrecht tegenover D66 en CU staan. CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg benadrukte het belang van ‘draagvlak in plaats van top-down gemeenten van alles opleggen’, terwijl D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt juist ‘een eerlijke verdeling over alle gemeenten’ bepleitte.

De rechtse partijen zien vooral heil in maatregelen die de instroom beperken. Zij rekenen daartoe ook grensbewaking. Maar Van der Burg zei dat het onmogelijk is om daarvoor 4 duizend marechaussees vrij te maken. Het linkerdeel van de Kamer bepleit al langer dat gemeenten gedwongen moeten kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Van der Burg herhaalde dat het kabinet aan wetgeving werkt, die uiterlijk 1 januari van kracht moet zijn. Maar de inhoud ervan bleef ook donderdag onduidelijk.

Voorzieningen

‘We komen met een wet die elke gemeente laat meedoen’, zei Van der Burg. ‘Maar dat betekent niet dat in elk van de 344 gemeenten een asielzoekerscentrum komt.’ Volgens de staatssecretaris is een variëteit aan voorzieningen nodig: bij voorkeur nog drie aanmeldcentra, opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, vreemdelingendetentie (nu in Rotterdam en Zeist) en locaties met handhaving en toezicht (nu in Hoogeveen).

Een dag voor het debat schreef Van der Burg aan de Kamer dat hij ook ‘een nieuwe opvangmodaliteit’ wil introduceren, onder de naam ‘procesbeschikbaarheidslocatie’. Daar moeten kansloze asielzoekers, die de meeste overlast veroorzaken, snel door de procedure worden geleid. Dit hele palet aan opvanglocaties moet door de provincies op gelijkwaardige manier over Nederland worden verdeeld.

Het debat vond plaats in een commissiezaal, waar anders dan in de plenaire zaal de eindtijd vaststaat. Doorgaans melden zich voor een commissiedebat vijf of zes partijen, maar nu hadden zich vijftien fracties aangediend. Door tijdnood zal het debat daarom woensdag worden voortgezet. Dan krijgt Caroline van der Plas (BBB) ook antwoord op haar vraag of van vliegveld Lelystad een opvanglocatie kan worden gemaakt.