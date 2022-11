Kabinet gaat na lang aandringen excuses aanbieden voor slavernijverleden

De viering van Keti Koti, de afschaffing van de slavernij, op 1 juli in het Amsterdamse Oosterpark. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Daarmee zet het kabinet een symbolische stap waar de Surinaamse en Caribische gemeenschap reikhalzend naar uit hebben gekeken. Premier Rutte zag tot voor kort niets in excuses, omdat die de samenleving alleen maar verder zouden polariseren. Ook zou de slavernij te lang geleden hebben plaatsgevonden.

Bij zijn bezoek aan Suriname afgelopen september kwam Rutte tot een ander inzicht. ‘Tussen ons in het heden en dat moment zitten welbeschouwd niet meer dan enkele generaties’, zei hij in zijn toespraak in het Surinaams Parlement. ‘De geschiedenis draagt nog steeds veel pijn in zich. We kunnen dat verleden niet veranderen, maar moeten het wel onder ogen zien.’

Nederland groeide in de 17de eeuw dankzij handel uit tot een economische grootmacht. In het kielzog van specerijen en koffie verscheepten Nederlanders ook honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen. Vooral Afrikanen werden als handelswaar naar onder meer Suriname en het Caribisch gebied gebracht. Zij werden daar onder dwang op plantages aan het werk gezet.

Herdenkingsjaar

Inmiddels woont een aanzienlijke groep nazaten van deze slaafgemaakten in Nederland. Onder hen klonk de roep om excuses de afgelopen jaren steeds feller. Ook het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, dat op verzoek van het kabinet twaalf aanbevelingen deed, drong aan op excuses.

Nu gaat het kabinet overstag, bevestigt een Haagse bron donderdagavond na berichtgeving van RTL Nieuws. Binnenkort biedt het kabinet officieel excuses aan. Die volgen aan de vooravond van het jaar waarin wordt stilgestaan bij 150 jaar afschaffing van de slavernij. Hoewel de slavernij feitelijk in 1863 werd afgeschaft, dienden Surinaamse slaafgemaakten nog tot 1873 op plantages te blijven werken. Of het kabinet ook de andere aanbevelingen van het adviescollege overneemt, zoals van 1 juli een nationale herdenkingsdag maken, is niet bekend.

Eerder dit jaar boden De Nederlandse Bank (DNB) en ABN Amro al hun excuses aan voor hun rol in het slavernijverleden. Ook de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gingen over tot hetzelfde gebaar, net als de provincie Noord-Holland.