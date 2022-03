Kabinet gaat extra huizenbouw afdwingen: eind 2022 weet elke regio hoeveel ze moeten bijbouwen

Een protest vanwege de wooncrisis trekt in september 2021 in het centrum van Amsterdam duizenden deelnemers. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Eind 2022 moet voor iedere regio duidelijk zijn hoeveel woningen er de komende tien jaar jaarlijks bij komen. Inclusief wat voor type woningen, in welk segment en op welke locaties’, schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting in zijn vrijdag gepresenteerde woonplannen. Het doel is nog steeds: 100 duizend nieuwe woningen per jaar erbij, al zal dat aantal pas vanaf 2024 gehaald worden.

Zeker is dat tweederde van de nog te bouwen nieuwbouwwoningen betaalbaar moet zijn voor mensen met een laag of middeninkomen. Van de 900 duizend woningen die er volgens plan tot en met 2030 gebouwd moeten worden, zullen er 600 duizend in de ‘betaalbare’ categorie moeten vallen. Het gaat om 350 duizend woningen in het middensegment (zowel huur als koop) en 250 duizend sociale huurwoningen.

Het merendeel zal worden gebouwd in een van de vijftien voor grootschalige woningbouw aangewezen locaties, die verdeeld zijn over zeven regio’s. Zowel in de Metropoolregio Amsterdam als in de Zuidelijke Randstad zal elk op drie locaties grootschalig worden gebouwd. In Groningen en Assen komen grote bouwprojecten op het suikerunieterrein en in de stadshavens. Ook de regio’s Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Amersfoort en Stedelijk Brabant krijgen grote woningbouwlocaties.

Trendbreuk

De woonplannen van de minister voor Volkshuisvesting zijn een uitwerking van een van de grootste beloften uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV: ‘een betaalbare woning voor iedereen, of je nu koopt of huurt’. Vlak na zijn aantreden zei minister De Jonge al dat hij de komende jaren ‘een regierol’ wil nemen om de op hol geslagen woningmarkt in het gareel te krijgen. ‘Veel te lang is gedacht dat de markt tot een oplossing zou komen.’

Terwijl het Rijk zich de afgelopen twintig jaar steeds minder bemoeide met de woningmarkt, in de veronderstelling dat provincies en marktpartijen dit zelf wel konden regelen, vielen steeds meer woningzoekenden ‘buiten de boot’, analyseert De Jonge nu. Bij het aantreden van het kabinet-Rutte I in 2010 werd het ministerie van Volkshuisvesting zelfs afgeschaft.

De nieuwe woonplannen van minister De Jonge maken duidelijk dat het Rijk de regie wil terugpakken. Op de huizenmarkt geldt inmiddels ‘het recht van de sterkste’. De ‘nationale woon- en bouwagenda’ moet daarin verandering brengen. De Jonge: ‘Volkshuisvesting is terug van weggeweest, als kerntaak van de overheid.’

Snellere woningbouw

Niet alleen extra huizenbouw moet wat De Jonge betreft het woningaanbod vergroten, maar ook snellere bouw. Een huis bouwen kost nu gemiddeld zeven jaar, waarvan twee jaar bouwtijd; de andere vijf jaar gaan op aan procedures. ‘We gaan de doorlooptijd van het proces versnellen’, belooft De Jonge.

Daartoe wordt bijvoorbeeld meer menskracht ingezet bij het Rijk om vastgelopen bouwprojecten uit het slop te trekken. Daarnaast krijgt de Raad van State meer capaciteit om vertraging door beroepsprocedures zoveel mogelijk te voorkomen. De minister ziet ook veel heil in het versnellen van de bouwtijd door het stimuleren van de standaardisatie van woningen en fabrieksbouw.

Niet vrijblijvend

Minister De Jonge erkent dat de maatregelen op korte termijn niet leiden tot betaalbaar onderdak voor iedereen. ‘Er is geen quick fix’ en hij ‘kan niet toveren’, waarschuwt hij al sinds zijn aantreden als minister voor Volkshuisvesting. Wel zal hij ‘alles op alles zetten’ om te zorgen dat er meer gebouwd gaat worden.

De hamvraag is: wat gebeurt er als corporaties en particuliere projectontwikkelaars zich niet aan alle afspraken houden? Heeft hij dan een stok om mee te slaan? Corporaties kan hij onder druk zetten door het het afschaffen van de verhuurderheffing te koppelen aan afspraken over extra huizenbouw. Corporaties moeten dus meer belasting gaan betalen als ze niet over de brug komen met meer woningen, dreigt De Jonge.

Echte dwangmiddelen heeft de minister nog niet. Daarom wordt het ‘juridisch instrumentarium aangescherpt’, zegt hij. Dit najaar komt de minister met een nieuw ‘wetsvoorstel volkshuisvesting’ waardoor hij ‘meer doorzettingsmacht’ hoopt te krijgen. De prestatieafspraken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen zullen wat De Jonge betreft ‘niet vrijblijvend’ zijn.