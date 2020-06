Kabinet gaat coronabeleid verder versoepelen

Bij sportschool HCC ( Hoeksch Conditie Centrum) in Oud-Beijerland wordt er nu nog buiten getraind. De sportscholen mogen vanaf 1 juli weer binnen lesgeven. Beeld Arie Kievit

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft groen licht gegeven voor die stappen, melden Haagse bronnen. Naar verwachting zal premier Mark Rutte de versoepelingen woensdag tijdens een persconferentie bekendmaken. Het kabinet volgt daarmee de eigen ‘routekaart’ die eind mei werd gepresenteerd. Daarop werden de maatregelen al aangekondigd.

Dat de versoepelingen voorlopig nog volgens plan verlopen, komt niet als een verrassing. De verruimingen die op 1 juni ingingen, zoals het openen van terrassen en het deels herstarten van het voortgezet onderwijs, hebben volgens de meest recente cijfers niet tot een ‘tweede golf’ van besmettingen geleid.

De sportscholen, kantines en sauna’s moeten voordat ze opengaan wel voldoen aan enkele voorwaarden op het gebied van hygiëne en luchtverversing. Bij bioscopen, culturele instellingen, restaurants en cafés gaat het maximaal aantal klanten omhoog van 30 naar 100 personen. Hetzelfde geldt voor begrafenissen, bruiloften en kerkdiensten. Mensen moeten wel anderhalve meter afstand blijven houden.

Het kabinet onderzoekt of enkele versoepelingen, die pas voor 1 september staan gepland, naar voren kunnen worden gehaald. Vooral kleinschalige kermissen en evenementen mogen wellicht eerder weer beginnen.

Onzichtbare gevolgen

Volgens de NOS zal het kabinet ook beslissen dat het voortgezet onderwijs na de zomervakantie weer helemaal open mag. Leerlingen zouden dan onderling geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. Dat nieuws kon maandagavond nog niet bevestigd worden. Het definitieve besluit zal woensdag vallen.

De druk om de middelbare scholen weer volledig te openen is groot. De meeste leerlingen volgen weliswaar sinds 2 juni weer een paar fysieke lessen, maar ze moeten daarbij – in tegenstelling tot basisschoolleerlingen – onderling anderhalve meter afstand houden.

Daardoor worstelen scholen met de beschikbare ruimte. In veel gebouwen kan hooguit een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijk aanwezig zijn. Leerlingen komen dus voor een mentoruur, een gymles of een paar lessen. De rest van het onderwijs gaat nog altijd via internet. Ideaal is dat niet, ook niet voor de docent die vaak tegen allemaal zwarte vlakken aan zit te kijken van leerlingen die hun camera weigeren aan te zetten.

Die anderhalve meter handhaven blijkt ook niet eenvoudig. In een enquête van besturenorganisatie VO-raad antwoordde ruim de helft van de schoolleiders het een grote, dan wel zeer grote uitdaging te vinden. ‘Het is moeilijk uit te leggen dat jongeren tot 18 jaar mogen sporten, waarbij de anderhalve meter niet bewaard hoeft te worden, maar dat zij bijvoorbeeld op de trap en in de gang in de school die afstand wel moeten houden’, zei een schoolleider in de enquête.

En dan zijn er nog de onzichtbare gevolgen van het afstandsonderwijs. Zo waarschuwde de Onderwijsraad onlangs al dat de coronacrisis de kansenongelijkheid vergroot, al is het alleen al omdat niet iedereen voldoende laptops of een goede internetverbinding heeft.

Toch kleven er ook risico’s aan het volledig opengooien van de scholen. Tieners verspreiden het virus makkelijker dan basisschoolleerlingen. Ze hebben van alle leeftijdscategorieën het meeste contact met andere mensen. En middelbare scholen trekken leerlingen uit een hele regio, wat verspreiding kan vereenvoudigen.