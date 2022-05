Kabinet gaat bestanden koppelen om toeslagenouders met uit huis geplaatste kinderen te vinden

Gedupeerden van de toeslagenaffaire volgen vanaf de publieke tribune het Kamerdebat over uit huis geplaatste kinderen. Beeld Sem van der Wal / ANP

Rutte deed zijn toezegging tijdens een debat waarin de vraag centraal stond hoe de uit huis geplaatste kinderen zo snel mogelijk terug naar hun ouders kunnen. Volgens de Kamer gaat het nu veel te langzaam, betoogden de fracties van links tot rechts in het debat met de premier en drie bewindslieden. Want sinds de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in oktober duidelijk maakten hoeveel kinderen van toeslagenouders gedwongen niet meer thuis wonen, is nog geen kind teruggekeerd, hielden zij het kabinet voor.

Woensdag maakte het CBS bovendien nieuwe, hogere aantallen bekend: geen 1.115 maar 1.675 uit huis geplaatste kinderen, van wie er 555 door toedoen van het kabinet nog altijd niet bij hun ouders wonen. Een deel van de oppositie pleit voor het stellen van een deadline: dat vóór 1 juli alle dossiers van getroffen ouders zijn onderzocht op mogelijke fouten.

Maar daar voelt Rutte niets voor. Hij vindt niet dat het te lang duurt. De premier wijst op het onlangs in opgerichte ondersteuningsteam voor deze ouders, dat volgens hem een kans moet krijgen om zijn werk te doen.

Meeste ouders niet in beeld

Maar bij dat team meldde zich tot nog toe maar een fractie van de ouders die het betreft; de rest is niet in beeld. Rutte zegde donderdag toe dat het kabinet nu gaat regelen dat de bestanden kunnen worden gekoppeld, wat eerder niet kon vanwege privacyregels. Dan moeten de namen van de toeslagenouders eruit rollen die te maken hebben gehad met een uithuisplaatsing van de kinderen; een deel van hen zou de problemen zijn ontvlucht met een verhuizing naar het buitenland.

Deze groep ouders had al lang in kaart moeten zijn gebracht, vindt Kamerlid Pieter Omtzigt. Net als veel andere fracties hekelt hij het gebrek aan doorzettingsmacht van het ondersteuningsteam. ‘Ouders mogen met ze praten, maar het team kan de besluiten over uithuisplaatsingen niet herzien.’

Maar Rutte wil dit team niet meer macht geven. ‘Dan breek je in in het stelsel. Dat leidt alleen maar tot vertragingen.’

Urenlang uit de Kamer donderdag haar breed gedeelde ongenoegen. Over de trage financiële compensatie van alle toeslagengedupeerden, maar vooral over uithuisplaatsingen in het algemeen. ‘Al jaren vraagt de Kamer tevergeefs om het aantal uithuisplaatsingen omlaag te brengen’, zegt Lisa Westerveld (GroenLinks).

Door de toeslagenouders is het onderwerp weer in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. De rechtsbescherming van ouders en kinderen die te maken krijgen met de Jeugdbescherming is gebrekkig, beklemtonen deskundigen van de Universiteit Leiden in een kort voor dit debat gepubliceerd rapport. Kinderrechters kunnen bovendien niet goed beoordelen of de uithuisplaatsing noodzakelijk is.

Dat moet beter, vinden zowel de oppositie- als de coalitiepartijen. En hoe kan het dat de Jeugdbescherming geen cijfers bijhoudt van het aantal kinderen dat zij terugplaatst na een uithuisplaatsing?, vragen Kamerleden zich af. Zij verwachten actie van het kabinet.

‘Het stelsel piept en kraakt aan alle kanten’, zegt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Hij belooft op korte termijn met voorstellen te komen om de rechtspositie van ouders en kinderen te verbeteren. Dat alle uit huis geplaatste kinderen van toeslagenouders terug naar huis kunnen, kan hij niet toezeggen. Ook weet hij niet hoe lang het gaat duren voor alle dossiers bekeken zijn.

Ouders op de tribune

‘Zij zitten hier op de tribune omdat het voor geen meter opschiet,’ zegt Lilian Marijnissen (SP), wijzend naar een groep toeslagengedupeerden die het debat volgt. Die tribune stroomt snel leeg als het VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen het woord neemt.

Net bij dit gevoelige debat houdt hij zijn maidenspeech. Terwijl de VVD de regeringspartij is die het meest onder vuur ligt in het toeslagenschandaal, zo merken kritische Kamerleden op. De regel is dat andere Kamerleden dan geen vragen mogen stellen.

Ook Verkuijlen betoogt: de hulp aan deze ouders moet sneller. Later in het debat betoont hij spijt en beantwoordt hij alsnog vragen.