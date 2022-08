Kabinet en werkgevers kunnen bij koopkrachtcrisis niet naar elkaar blijven wijzen

Een stakingsactie in 2021 voor een betere metaal-cao, in Eindhoven. Werkgevers vrezen een mogelijk groeiende actiebereidheid van vakbondsleden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dinsdag was het weer raak. De ministers Kaag van Financiën en Van Gennip van Sociale Zaken riepen werkgevers op de lonen te verhogen. Het bedrijfsleven reageerde verbolgen. Een werkgeverswoordvoerder kaatste meteen terug dat recente cao-loonsverhogingen nu al uitkomen op een plus van zo’n 4 procent. Maar dat is nog steeds niet genoeg om de prijsstijgingen te compenseren, laat staan om werknemers erop vooruit te laten gaan. Vrijdag moet meer duidelijk worden over het koopkrachtverlies dat leidt tot steeds meer maatschappelijk gemor. Dan komt het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen over de stand van de economie.

Daarin staat ook de inflatieverwachting voor heel dit jaar en komend jaar. Die cijfers zijn het uitgangspunt voor de begrotingsbesprekingen van het kabinet. Nieuwe maatregelen kunnen de ramingen beïnvloeden. Dat blijkt dan op Prinsjesdag. In maart voorzag het CPB nog 5,9 procent inflatie voor dit jaar en 2,2 procent in 2023, waarschijnlijk in de veronderstelling dat de energieprijzen dan op een hoog niveau stabiliseren. Maar die raming is achterhaald. De inflatie is sinds maart al veel hoger uitgevallen.

De FNV baseert de looneisen op die inflatieraming. Stel, het CPB verwacht dat de inflatie dit jaar uitkomt op 7,5 procent. Dan wordt dat de minimale looneis van de FNV. Voor de komende jaren wil de FNV de automatische prijscompensatie (apc) met werkgevers afspreken, die halfjaarlijks de prijsstijgingen compenseert. Daarnaast pleit de FNV voor verhoging van het minimumloon, in één klap en niet de komende jaren in kleine stapjes. Daarvan profiteren ook uitkeringsgerechtigden – bijstand, AOW − die het nu zwaar te verduren hebben.

Actiebereidheid vakbonden

De vakbeweging heeft de wind in de rug door de uitgeholde koopkracht en door het recordaantal vacatures – 143 vacatures voor elke honderd werkzoekenden. Dat is nog nooit vertoond. Werkgevers vrezen de mogelijke wederopstanding van de actiebereidheid van vakbondsleden. Het allerliefst sluiten ze een Haags akkoord met kabinet en vakbeweging. Maar loonmatiging of een landelijke loonafspraak is onwaarschijnlijk.

Werkgevers staan niet te trappelen om collectief fors loonsverhoging te geven. Elke euro extra moet de komende jaren ook worden betaald, ook als het onverhoopt minder gaat. De werkgevers zien, bovenop een gematigde loonsverhoging, meer in eenmalige uitkeringen, liefst belastingvrij, om de gestegen energiekosten tijdelijk te compenseren. Als blijkt dat de energieprijzen zich op een hoog niveau stabiliseren, kan dat later worden verwerkt in loonsverhogingen. Zelf worstelen werkgevers ook met gestegen energiekosten en de prijzen van leveranciers. Ondertussen geven veel bedrijven hun mensen al wel extra loonsverhoging om te voorkomen dat zij worden weggekocht door de concurrent.

Het kabinet mag dan wijzen naar de loonstijgingen als bron van verlossing, de maatschappelijke druk om toch met een groot koopkrachtpakket te komen neemt ondertussen alleen maar toe. Niet zonder effect. Na een eerste begrotingsoverleg woensdag benadrukten de fractievoorzitters van de regeringspartijen dat er steun in aantocht is voor groepen die in de knel zijn gekomen.

Het kabinet heeft een hele gereedschapskist waarmee aan de koopkracht en ook het aantal openstaande vacatures gesleuteld kan worden. Morrelen aan de belastingen kan langer werken voor deeltijders bijvoorbeeld aantrekkelijker maken. Nu loont dat nauwelijks. Dat aanpakken kan helpen het recordaantal vacatures te verkleinen.

Meer gerichte maatregelen

Bij de koopkracht staat voorop dat het om effectieve en zichtbare maatregelen moet gaan. Niet zo ongericht als het verlagen van belasting op energie, zoals het kabinet eerder al deed. De Nederlandsche Bank waarschuwde woensdag nog dat de inflatie alleen maar verder gaat oplopen als er ook extra steun terechtkomt bij groepen die dat eigenlijk niet nodig hebben. Dat zal leiden tot alleen maar hogere prijzen.

Het kabinet kijkt nu dan ook naar meer gerichte maatregelen. Zo ligt voor 2023 een verhoging van het minimumuurloon naar 14 euro op tafel, zoals de FNV wil. Ook ligt er een verhoging van de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Het zijn grote maatregelen, gericht op de lagere inkomens, die direct effect opleveren. Maar de ideeën zijn ook duur, erg duur. Of dat past, blijkt tijdens het begrotingsoverleg op weg naar Prinsjesdag.

Wat helpt, is dat de economie vooralsnog draait als een tierelier. Dat is via de belastinginkomsten ook goed voor de staatskas.