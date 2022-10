Kabinet en provincies: ruim 900 duizend extra woningen tot en met 2030, vooral in Zuid-Holland

Nieuwbouw in Nieuw-Beijerland. Beeld Arie Kievit

Uit de donderdag gepubliceerde afspraken wordt eens te meer duidelijk hoe minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) de toekomstige inrichting van Nederland voor zich ziet: de druk op de schaarse ruimte in de Randstad blijft onverminderd groot. Alle provincies moeten huizen bijbouwen, maar vooral Drenthe, Zeeland, Limburg en Friesland – streken die eerder kampen met krimp dan met bevolkingsgroei – blijven ver achter bij de ambities van Noord-Brabant en de provincies in het westen. Zuid-Holland heeft tot en met 2030 de grootste opdracht gekregen, met ruim 235 duizend woningen erbij. Noord-Holland en Noord-Brabant volgen op enige afstand met een ambitie van 183- en 130 duizend nieuwe woningen. In Drenthe wordt aan slechts 13.600 nieuwe woningen gewerkt.

In de strijd tegen de woningnood stuurt het kabinet aan op de bouw van ruim 900 duizend nieuwe woningen tot en met 2030. Alle twaalf provincies sluiten zich nu aan bij die doelstelling en bij hun eigen opdracht. De Jonge benadrukt dat twee van de drie nieuwe huizen in de categorie ‘betaalbaar’ moeten vallen. Daarmee doelt de minister op koopwoningen tot 355.000 euro, sociale huurwoningen (met een huur tot ongeveer 760 euro) en huurwoningen in de vrije sector met een prijs tot 1.000 euro. Dat betekent dat er niet alleen meer, maar ook anders gebouwd moet worden, want van de huidige nieuwbouw valt slechts 43 procent in die categorie.

Programma Woningbouw

De afspraken zijn het fundament van het nationale Programma Woningbouw – de poging van De Jonge om het volkshuisvestingsbeleid weer op nationaal niveau te gaan coördineren, nadat de voorgaande kabinetten het juist hadden gedecentraliseerd naar de provincies. Volgens veel critici binnen en buiten de Tweede Kamer is dat mede de oorzaak van de opgelopen woningnood: provincies en gemeenten hebben onvoldoende ingespeeld op de demografische ontwikkelingen.

Om dat te corrigeren, wees het kabinet eerder dit jaar al vijftien locaties aan waar grootschalige woningbouw moet plaatsvinden. Drie daarvan liggen in de ‘metropoolregio Amsterdam’, nog eens drie in de regio Rotterdam-Den Haag. In Groningen en Assen komen grote bouwprojecten op het Suikerunieterrein en in de stadshavens. Ook de regio’s Zwolle, Arnhem-Nijmegen, Utrecht-Amersfoort en ‘Stedelijk Brabant’ krijgen grote woningbouwlocaties.

250.000 extra sociale huurwoningen

‘Met deze aanpak hernemen we de regie op de volkshuisvesting’, aldus De Jonge donderdag. Deel van die regie is ook de norm dat in elke gemeente minstens 30 procent van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen moet bestaan. In totaal moeten er in acht jaar tijd 250 duizend sociale huurwoningen bij worden gebouwd.

De afspraken met de provincies moeten nu worden doorgetrokken in zogeheten ‘regionale woondeals’. Daarin worden afspraken gemaakt over de bouwlocaties, de typen huizen, de doelgroepen en de beoogde prijscategorieën. De Jonge kondigde eerder al aan dat het Rijk desnoods zal ingrijpen om de vaart erin te krijgen, bijvoorbeeld bij projecten die al jarenlang vastzitten wegens bezwaren van belangengroepen. Zijn belangrijkste zorg is intussen de nog altijd voortdurende stikstofimpasse: zolang het kabinet niet kan aantonen dat er daadwerkelijk minder stikstof neerkomt in kwetsbare natuurgebieden, blijft elk nieuwbouwproject zeer gevoelig voor bezwaarmakers.