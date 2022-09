Kabinet en coalitie lijken in te zetten op prijsplafond voor deel van energierekening, vandaag verder overleg

Fractievoorzitter Jan Paternotte (D66) komt zondag aan op het ministerie van Financiën voor overleg over de stijgende energieprijzen. Beeld ANP

Zondag overlegden minister Sigrid Kaag (Financiën) en staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) ook al met de coalitiepartijen over energiemaatregelen, maar ze wisten toen geen akkoord te bereiken. Het kabinet wil het pakket met maatregelen dinsdag op Prinsjesdag presenteren, dus is een overeenkomst vandaag noodzakelijk. De gesprekken gingen zondag in elk geval over een prijsplafond voor energie, meldden ingewijden aan persbureau ANP.

Het kabinet zou denken aan een variant die GroenLinks en de PvdA begin september al voorstelden. Daarin geldt voor gemiddeld verbruik een maximumprijs voor gas en energie. Voor al het extra verbruik geldt de marktprijs. In tegenstelling tot een maximumprijs voor de hele energierekening, blijft er hierbij een prikkel bestaan voor consumenten om energie te besparen. ‘Heel constructief’, noemde minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) het voorstel toen.

Energiebedrijven compenseren

Als onderdeel van dat plan zou de overheid energieleveranciers moeten compenseren voor het verschil tussen maximumprijs en marktprijs. Hoeveel dat de schatkist gaat kosten, is nog onduidelijk. Dat hangt ten eerste af van hoe hoog het prijsplafond wordt en voor welk deel van het gas- en elektriciteitsverbruik dat plafond gaat gelden. Ook de marktprijzen voor gas en elektriciteit spelen mee: hoe langer die hoog blijven, hoe duurder de rekening voor de overheid.

Vattenfall zei onlangs in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer dat invoering in november of december haalbaar zou zijn, Eneco had het over januari. Minister Jetten vreest dat kleinere energieleveranciers nog meer tijd nodig zullen hebben.

Langdurige energiecontracten

Jetten was zondag niet bij het overleg aanwezig, omdat hij de Abel Herzberg-lezing uitsprak. Daarin kondigde hij aan dat energieleveranciers naast flexibele contracten ook weer langdurige energiecontracten moeten gaan aanbieden. Momenteel doet vrijwel geen enkele leverancier dat, vanwege de hoge en veranderlijke gasprijzen. Hoe Jetten leveranciers hier precies toe wil dwingen, en wanneer het plan ingaat, is nog onduidelijk. Jetten zal op Prinsjesdag met meer details komen, zo meldde zijn woordvoerder.

Voor mensen die ondanks deze maatregelen alsnog hun energierekening niet kunnen betalen, wil het kabinet een fonds optuigen. Daarmee zou de overheid hun energierekening kunnen overnemen of voorschieten, zodat leveranciers deze winter niemand hoeven af te sluiten van energie. Ook dit plan staat maandag naar verwachting op de agenda bij het overleg tussen kabinet en coalitie.