Kabinet en bouw wachten met klamme handen uitspraak Raad van State in nieuwe stikstofzaak af

De plek waar de pijplijn van het CO2-opvangproject Porthos het vaste land zou moeten verlaten, bij het strand aan de Maasvlakteweg in de Rotterdamse haven. Het project staat centraal in een nieuwe stikstofzaak. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het kabinet en de bouwnijverheid zien dit nieuwe arrest met angst en beven tegemoet. Juristen schatten de kans dat de overheid deze zaak verliest namelijk zeer hoog in. De Raad van State velt een oordeel in een rechtszaak tegen de minister van Economische Zaken, aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).

MOB was in 2019 ook de eisende partij in de rechtszaak over de Progammatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS-uitspraak vormde de aanzet tot de landelijke stikstofcrisis, omdat die het kabinet ertoe dwingt de landelijke stikstofuitstoot drastisch te verlagen.

Sinds dat arrest moet de overheid van alle nieuwe economische activiteiten nagaan of die stikstofneerslag op kwetsbare natuur veroorzaken. Als natuurschade niet kan worden uitgesloten, moet de extra stikstofdepositie gecompenseerd worden met maatregelen die de stikstofneerslag op datzelfde natuurgebied verlagen.

Stikstofvrijstelling voor bouwfase

Om te voorkomen dat de bouw grotendeels stil zou komen te liggen bij gebrek aan stikstofruimte, heeft het parlement in juli 2021 een stikstofvrijstelling voor de bouwfase in de wet opgenomen. Deze bepaling houdt in dat de stikstof die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden geen natuurschade veroorzaakt en daarom niet gecompenseerd hoeft te worden. Omdat bouwwerkzaamheden per definitie tijdelijk zijn, kunnen ze volgens de overheid geen langetermijneffecten hebben op de natuurkwaliteit.

MOB is het daar niet mee eens. Volgens de milieuorganisatie mag de overheid er niet voetstoots van uitgaan dat er nooit natuurschade optreedt door bouwwerkzaamheden. De tijdelijke uitstoot van een individueel project is misschien heel klein, maar de cumulatieve uitstoot van duizenden bouwprojecten in het hele land is dat niet. Bovendien staat de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn helemaal geen vrijstelling voor ‘tijdelijke’ uitstoot toe, aldus MOB. De meeste juristen geven MOB daar gelijk in, wat weinig goeds voorspelt voor het kabinet.

De bouwvergunning die MOB in deze zaak aanvecht is afgegeven voor een groot klimaatproject in de Rotterdamse haven. Vier gas- en olieproducenten in het Botlekgebied willen in totaal 37 megaton van hun broeikasgasuitstoot afvangen en via een lange pijpleiding afvoeren naar lege gasvelden onder de Noordzee. Dit Porthos-project vereist onder andere de aanleg van een compressorstation op de Maasvlakte. De bouwwerkzaamheden leiden tot stikstofneerslag op vier Natura 2000-gebieden.

Klimaatdoelen in het gedrang

Ook klimaatminister Rob Jetten wacht de uitspraak met klamme handen af. Het Porthos-project moet een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen voor de industrie. Als dit project vertraging oploopt, komen die doelen in het gedrang. Ook loopt de aanleg van wind- en zonneparken dan vertraging op. Als de RvS MOB in het gelijk stelt moet voor al die projecten alsnog een stikstofberekening gemaakt worden. Dat geldt ook voor woningbouwprojecten. De bouwsector waarschuwt voor grote vertragingen in de bouwopgave als de rechter de vrijstelling van tafel veegt.

De rechter kan ook een tussenvonnis wijzen, waarbij de RvS het kabinet om een nadere onderbouwing van de bouwvrijstelling vraagt. Daar hoopt de bouwsector stiekem op, want daar krijgt de overheid dan een aantal maanden de tijd voor en daarna moet de rechter alsnog een definitieve uitspraak doen. In dat scenario ben je al snel een jaar verder en zolang er geen eindvonnis ligt, blijft de bouwvrijstelling gewoon van kracht.

De RvS is zich zeer bewust van het belang van dit arrest, want de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Bart Jan van Ettekoven, leest de uitspraak om 10 over 10 ’s ochtends rechtstreeks voor. Dit is ongebruikelijk; normaal gesproken zet de RvS zijn arresten direct online. De bestuursrechtbank heeft een livestream geregeld voor alle belangstellenden die het juridisch spektakel vanachter de computer willen volgen.