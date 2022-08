Kabinet en boeren tekenen broze vrede na ‘diepgaand’ Remkesberaad

Bemiddelaar Johan Remkes woensdag bij een spandoek voor het provinciehuis in Den Haag, waar de gesprekken verder gaan over de stikstofcrisis. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Op het binnenplein van het Zuid-Hollandse provinciehuis wemelt het al vroeg van de journalisten. Iedereen houdt er rekening mee dat de boel binnen een kwartiertje zal ploffen. Het eisenpakket van de boeren en de kabinetsstandpunten liggen immers mijlenver uit elkaar. Daarom zou het niemand verbazen als LTO-voorzitter Sjaak van der Tak, Agractievoorman Bart Kemp en FDF-leider Mark van den Oever voortijdig en met slaande deuren naar buiten stormen.

Maar zulk drama blijft uit. Het overleg tussen de vier bewindslieden en de acht grote belangenorganisaties van de gangbare (niet-biologische) landbouw – inmiddels omgedoopt tot de G8 – duurt en duurt. Er is eigenlijk twee uur voor uitgetrokken, dat worden er vier. Premier Rutte bewaart samen met de ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof), Staghouwer (Landbouw) en Harbers (Waterstaat) de lieve vrede.

Of het aan Ruttes communicatievaardigheden, Remkes’ massagetalent of toch Van der Wals overtuigingskracht ligt is gissen, maar de angel is er na die vier uur praten wel uit. De boeren gingen geharnast naar binnen en verlaten getemd de vergaderzaal. ‘Oplossingen zijn diepgaand besproken’, zegt Van der Tak namens alle acht organisaties. ‘Er is vandaag natuurlijk geen definitief resultaat. Wat we wél hebben gemerkt, is een positievere houding van het kabinet naar onze boeren toe.’

Doeljaar is al over acht jaar

Wat de boeren vooral tevreden stemt, is dat het kabinet op termijn de hoeveelheid stikstofneerslag als graadmeter voor de toestand van de natuur uit de wet wil halen. Dat is een van de belangrijkste eisen van de boeren. Het kabinet gaat in overleg met de boeren onderzoeken welk ander criterium de zogenoemde kritische depositiewaarde (kdw) kan vervangen. Cruciaal is echter dat het kabinet zich niet vastpint op een deadline waarop dit geregeld moet zijn. Het doeljaar 2030 is al over acht jaar en voorlopig blijft de kdw gewoon dé graadmeter voor alle vergunningverlening. Feitelijk verandert er de komende jaren dus niets, want het ontwikkelen van een kdw-alternatief dat de toets van de rechter kan doorstaan gaat niet van vandaag op morgen. Bovendien was het altijd al de bedoeling de kdw op een zeker moment te vervangen door een natuurgezondheidsgraadmeter die ook andere schadelijke factoren dan stikstof meeweegt.

Over het doeljaar 2030 is het dit keer niet gegaan, beweert Rutte na afloop. De boeren willen de deadline voor de beoogde halvering van de landelijke stikstofuitstoot op 2035 houden. Dat was de doelstelling van het vorige kabinet en is ook het jaartal dat in de stikstofwet is opgenomen. Tijdens de kabinetsformatie is afgesproken het stikstofreductiedoel vijf jaar naar voren te halen, maar die wijziging moet nog in de wet worden vastgelegd. Van der Tak noemt dit na het overleg een blijvend ‘twistpunt’ (maar uitdrukkelijk géén ‘breekpunt’).

CDA-leider Hoekstra liet onlangs in een interview doorschemeren dat zijn partij op die coalitieafspraak wil terugkomen (en ook de kdw uit de wet wil halen). Het jaar 2030 is voor hem ‘niet heilig’, zei hij. Daarmee neemt de minister van Buitenlandse Zaken onmiskenbaar afstand van het kabinetsbeleid, een vreemde figuur die staatsrechtelijk eigenlijk niet kan. Het kabinet wordt geacht met één mond te spreken.

Cryptisch antwoord Rutte

Op de vraag of het kabinet op dit punt een concessie aan de boeren wil doen, geeft de premier hetzelfde cryptische antwoord als in het spoeddebat van een week geleden. ‘Er is het regeerakkoord, dat steunen we allemaal, dat is 2030’, debiteert de premier. ‘Er is ook een interview van Hoekstra; dat is ook een politiek feit. En er is een proces-Remkes’, aldus de onnavolgbare Rutte. Dit klinkt alsof Remkes arbiter moet zijn tussen het coalitieakkoord en de partijpolitieke uitlatingen van Hoekstra.

Remkes ontkent dit desgevraagd niet. Want iedereen weet: als hij in zijn eindverslag schrijft dat het kabinet geen principekwestie moet maken van 2030, verschaft hij CDA, VVD en ChristenUnie een alibi om het coalitieakkoord open te breken. Sterker: dit zou weleens het heimelijke doel geweest kunnen zijn van de hele Remkes-exercitie, die er kwam op initiatief van het CDA met warme steun van de VVD. De drie rechtse coalitiepartijen vertrouwen erop dat het verschuiven van het stikstofdoel naar 2031 of 2032 D66 geen kabinetscrisis waard is.

Remkes presenteert zijn bevindingen in de tweede helft van september. Hij gaat dan ‘verstandige dingen’ zeggen over niet alleen de stikstofplannen, maar ook over het gewenste toekomstperspectief voor de boeren. Minister Staghouwer produceert nog voor die tijd een verbeterde Kamerbrief, waarin hij schetst hoe boeren een goed inkomen kunnen verdienen met een ander, duurzamer bedrijfsmodel. Staghouwer meldt bij het verlaten van het provinciehuis opgewekt dat die brief al in zijn aktetas zit, maar wil niet zeggen wanneer dat langverwachte epistel naar de Tweede Kamer gaat.