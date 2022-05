Kabinet eist wekelijks rapport van Schiphol over aanpak van de chaos

Schiphol probeert de komende weken het aantal vluchten en de toestroom van reizigers aan te passen aan het beschikbare personeel. Beeld Joris van Gennip

Door een nijpend tekort aan beveiligers en bagagehandelaars en door een snelle toename van het aantal reizigers na de coronacrisis kampt Schiphol al weken met ellenlange rijen. De luchthaven presenteerde vorige week een actieplan om deze chaotische taferelen voor de zomer op te lossen.

Het kabinet wil nu dat Schiphol elke week ‘in detail’ gaat rapporteren over de voortgang van dat actieplan. De luchthaven moet volgens Harbers vooral inzetten op hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden om zo snel mogelijk meer personeel te werven. Er ligt een duidelijke taak voor Schiphol om de ‘werknemers van nu en de werknemers van de toekomst’, de passagiers en de overheid te overtuigen dat de situatie zal verbeteren, aldus de minister maandag. Schiphol-topman Dick Benschop beloofde zondag in het tv-programma Buitenhof al dat de lonen van het grondpersoneel aanzienlijk zullen verbeteren.

Vluchten verplaatsen

Een andere manier waarop Schiphol de chaos probeert te voorkomen, is door het aantal vluchten en de toestroom van reizigers deze zomer aan te passen aan de capaciteit van het beschikbare personeel. Daarvoor moet de planning beter worden afgestemd met de vliegmaatschappijen en met de andere Nederlandse luchthavens.

Groningen Airport Eelde wil Schiphol helpen door twintig vluchten per dag over te nemen. Directeur Meiltje de Groot stelt daarover in gesprek te zijn met de Amsterdamse luchthaven. Van personeelstekorten merkt de noordelijke luchthaven nog weinig. ‘Voor het zomerseizoen kunnen we makkelijk opschalen als we het een beetje tijdig weten’, zegt De Groot tegen persbureau ANP.

Rotterdam The Hague Airport heeft naar eigen zeggen van diverse luchtvaartmaatschappijen een verzoek ontvangen om vluchten uit Amsterdam over te nemen. De luchthaven zegt daarover snel een beslissing te nemen, maar stelt dat de mogelijkheden beperkt zijn. ‘Zowel qua geluidsnormen als qua personeelsbezetting.’ Reisorganisaties Corendon en Tui, die veel vakantievluchten uitvoeren vanaf Schiphol, waren niet bereikbaar voor een reactie.

Luchtvaartmaatschappij Transavia laat desgevraagd weten ‘constant in gesprek te zijn met Rotterdam en Eindhoven’ over de mogelijkheden om Schiphol te ontzien. De luchtvaartmaatschappij, die in de zomerperiode zo’n vijftig vluchten per dag aanbiedt vanaf Amsterdam, verplaatste de afgelopen weken al meerdere vluchten naar een ander vliegveld.

Maar zomaar tientallen vluchten verplaatsen, is lastig, stelt Transavia. ‘Je zit ook met personeel, dat in sommige gevallen opeens een stuk verder moeten reizen als je een vlucht verplaatst’, aldus de woordvoerder. Hetzelfde geldt voor de passagiers die hun vlucht al geboekt hebben. ‘Zij kiezen vaak bewust voor een bepaald vertrekpunt.’ Vooral Groningen Airport lijkt daardoor nog niet erg in trek als alternatief voor Schiphol. ‘We zijn daarin afhankelijk van de vraag vanuit touroperators’, zegt de woordvoerder.