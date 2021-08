Kabinet eindelijk ruimhartig over evacueren Afghaanse tolken, maar traag optreden wordt met klem ontkend

Van linksaf: demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid en de demissionaire ministers Ank Bijleveld van Defensie (CDA) en Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66) tijdens de schorsing van het Kamerdebat over Afghanistan. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Bij het debat dinsdag tussen de Kamer en de demissionaire ministers Kaag en Bijleveld en demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (resp. Buitenlandse Zaken, Defensie, en Justitie en Veiligheid) spreekt Kaag van ‘een ramp’ die de hele internationale gemeenschap heeft overvallen, ‘ons dus ook’. Vóór het debat is al duidelijk dat een Kamermeerderheid een ruimhartiger aanpak wil, ook voor al die Afghaanse medewerkers die tot dusver onbesproken bleven in de Nederlandse politiek - in tegenstelling tot elders.

Kaag neemt die lijn, waarvoor partijgenoot Salima Belhaj zich heeft ingezet in de Kamer, over in haar betoog. ‘Binnen de grenzen van het mogelijke, zullen we de komende etmalen de meest schrijnende gevallen een plek geven.’

Maar een ommezwaai mag het niet heten. Wat tevoren al gedoemd was een debat van de onmacht te worden, wordt er ook een van de ontkenning. Kaag en Bijleveld claimen dat hun beleid niet restrictiever is dan dat van andere landen en suggereren dat ze te bescheiden hebben gecommuniceerd over hun prestaties. ‘Ik sta perplex’, reageert Kati Piri (PvdA), ‘nadat we maanden hebben gedebatteerd en gezegd: geef nu reisdocumenten aan die mensen.’

‘Alles op alles’ gezet

Maar aan hun eigen inspanning, gebrek aan urgentie of gebrekkige regie heeft het volgens de bewindslieden niet gelegen. ‘Alles op alles’ hebben ze gezet om de Afghaanse tolken –conform de regeling van eind november 2019 en de recente moties daarover van de Kamer – versneld hierheen te halen. De recente afwijzingen van bewakers die niet ‘langdurig en in een positie van hoog profiel’ voor de Nederlandse missie zouden hebben gewerkt, de onbeantwoorde noodkreten, de recente aankondiging dat dit kabinet ‘terughoudend’ is bij het beoordelen van niet-tolken uit vrees voor een ‘niet beheersbare toename’ van het aantal asielaanvragen - al deze fenomenen stuiten op een muur van ontkenning door het kabinet.

Het leidt tot grote frustratie bij een Kamer die er al maanden voor pleit om tenminste de tolken die voor de militairen hebben gewerkt versneld en zonder bureaucratische hobbels hierheen te halen. Zij worden immers al langere tijd overstelpt met voorbeelden uit Afghanistan die de andere kant uit wijzen.

‘Hoe heeft het zo kunnen gebeuren dat we pas vandaag dit debat voeren’, vraagt Piri zich af. ‘We wisten dat mensen die voor ons gewerkt hebben ernstig gevaar liepen. Het lijkt alsof niemand zich verantwoordelijk voelde, er was geen enkel gevoel van urgentie. Schaamteloos. Het lijkt alsof we helemaal niets hebben geleerd van onze beschamende geschiedenis in het beschermen van lokaal personeel.’

Derk Boswijk (CDA), zelf oud-militair, spreekt onverbloemd van een ‘totale clusterfuck’. Hij wordt emotioneel als hij spreekt over de ‘hele zware tijden’ die nabestaanden van veel gesneuvelde militairen doormaken. Hij spreekt zijn steun uit aan veteranen die zich ‘met elke vezel van hun lichaam’ inzetten voor het lokale personeel van de Nederlandse militairen. ‘Ik wil tegen hen zeggen: jullie hebben al zoveel gedaan, hadden wij als politiek maar meer gedaan.’

Schuldigen

Van dit soort zelfreflectie is bij de bewindslieden nauwelijks sprake, al erkent Kaag dat ‘we de situatie verkeerd hebben ingeschat’. Verder geen gebrek aan schuldigen. ‘Over de uitvoering van het Amerikaanse besluit tot terugtrekking is iedereen natuurlijk totaal ontevreden, ik ook’, zegt Kaag. Het waren de Afghaanse autoriteiten die eisen stelden die de komst van tolken bemoeilijkte, zegt Bijleveld. Dat ze zelf door de Kamer werd gedwongen de restrictieve interpretatie van de tolkenregeling uit 2019 op te geven, net zoals de eis van beëdigde vertaling van Afghaanse documenten, memoreert ze niet.

Broekers-Knol ziet geen ommezwaai in de houding van het kabinet, al zegt ze zelf nota bene dat Nederland ‘zeer welwillend’ zal kijken naar asielaanvragen van Afghaanse medewerkers van de Nederlandse missie of bijvoorbeeld fixers van Nederlandse journalisten. Vorige week heette het juist dat hier terughoudend naar zou worden gekeken, maar daarin ziet ze geen tegenstelling omdat sprake blijft van een individuele beoordeling.

Nederland pleitte op 5 augustus (met vijf andere EU-landen) nog voor het behoud van de optie om uitgeprocedeerde Afghanen desnoods gedwongen uit te zetten. Daags nadat hierover in Nederland ophef ontstond, kondigde het kabinet alsnog een tijdelijk moratorium af op zulke uitzettingen (die ook al enige tijd niet meer plaatsvonden). Broekers-Knol ziet daarin geen tegenstelling. ‘Zodra we zagen wat er gebeurde, hebben we met zijn allen andere besluiten genomen.’

Verklarende factor

Het is een rode draad in de betogen van de drie bewindslieden: de verrassend snelle opmars van de Taliban als verklarende factor voor alles. De kloof in de perceptie over hoe het kabinet heeft gehandeld, is te groot om overbrugd te worden. Maar een Kamermeerderheid kan nu wel vaststellen dat het kabinetsbeleid binnen een week gedraaid is van terughoudend naar ruimhartig – in lijn met de eigen wens. Of dit komt door de oprukkende Taliban of de snel veranderde stemming in de publieke opinie, is minder belangrijk.

De Kamer gaat later nog terugkijken, met behulp van een ‘feitenrelaas’. Voor nu rijst het beeld op van een ridder in zijn kasteel die in oorlogstijd bescherming aanbiedt aan de mensen buiten, net nadat de vijand de brug over de kasteelgracht heeft vernietigd. De vraag waar het nu om spant, is voor hoeveel Afghanen dat gebaar op tijd komt.