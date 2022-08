Kabinet dwingt voor het eerst ‘weigergemeente’ tot asielopvang

Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid staat de pers te woord, juli 2022. Beeld ANP

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) noemt de toekenning met dwang in een Kamerbrief ‘een uitzonderlijke stap’. Vorige week maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend het heft in eigen hand te nemen bij asielopvang als gemeenten tegenstribbelen. Tubbergen is de eerste ‘weigergemeente’ waar het Rijk actie onderneemt.

Van der Burg zegt dat zijn ministerie, het COA en de gemeente Tubbergen sinds april gesprekken voeren met elkaar, maar dat het niet lukte om tot een bestuurlijk akkoord te komen. Een gemeente aanwijzen voor asielopvang is dan normaal gesproken niet mogelijk. Maar door het kabinetsbesluit kan het COA zogeheten ‘omgevingsvergunningen’ vragen aan het kabinet. Die kunnen afwijken van het bestemmingsplan van de gemeente.

Nood heel hoog

Het COA is in Tubbergen die aanvraag aan het voorbereiden, maar heeft in de tussentijd al een hotel in het dorp Albergen gekocht. Op dit moment kunnen daar tachtig mensenverblijven. Volgens Van der Burg heeft de plek de potentie om uiteindelijk driehonderd asielzoekers te huisvesten.

Andere gemeenten zullen volgen, waarschuwt de staatssecretaris. Door de crisis in onder meer Ter Apel kan het kabinet niet anders dan dwang toepassen, schrijft hij. ‘De nood is heel hoog. Zonder maatregelen komen we in oktober duizenden opvangplekken tekort.’

Het instrument waarnaar Van der Burg grijpt, is een algemene juridische noodgreep en niet per definitie bedoeld voor asielopvang. Uiteindelijk wil de staatssecretaris een eigen wet voor zijn plan. Binnenkort stuurt hij een voorstel naar de Tweede Kamer.