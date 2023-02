Kabinet dwingt extra huizenbouw af met nieuwe woningwet: ‘De vrijblijvendheid gaat er vanaf’

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, donderdag in gesprek met journalisten over zijn wetsvoorstel. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Als het aan het Rijk ligt kunnen gemeenten en provincies per 1 januari 2024, of anders begin 2025, wettelijk worden gedwongen om zich te houden aan afspraken over het aantal nieuw te bouwen woningen, de bouwlocatie, het bouwtempo en het type woningen. Delen van deze ingrijpende plannen maakte minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting in de afgelopen maanden al bekend; nieuw is dat hij al die ambities nu heeft gevangen in een samenvattend wetsvoorstel.

‘De nieuwe woningwet is geen toverformule, maar wel een heel grote stok achter de deur’, aldus De Jonge donderdag. ‘De woningschaarste is nu zo groot dat hele groepen mensen hun leven niet kunnen opstarten. Jongeren die gedwongen thuis blijven wonen, stelletjes die de vorming van een gezin uitstellen. De nieuwe woningwet wil voorzien in het idee dat iedereen een betaalbare woning moet kunnen vinden.’ Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat het tekort momenteel op 300 duizend woningen staat.

Om het in perspectief te plaatsen: dat tekort is even groot als net na de Tweede Wereldoorlog, toen vele huizen vernietigd waren door de oorlog, de huizenbouw jarenlang had stilgelegen en gezinnen snel uit hun kleine woning groeiden door de vele baby's die werden geboren. Reden voor de overheid destijds om Nederlanders met grote huizen te dwingen om kostgangers onder te brengen in hun huis. Kamers werden dus min of meer opgeëist door de overheid.

Regie terug bij overheid

Zo ver gaat de huidige regering niet. Maar als een paal boven water staat wel dat het kabinet-Rutte IV de regie over de woningbouw weer naar zich toe wil trekken. Na decennia van loslaten en de gedachte dat de markt wel zou zorgen dat het aanbod en de vraag naar woningen in evenwicht zou brengen, komt het kabinet rigoureus op haar schreden terug.

‘De overheid gaat de regie op de volkshuizevesting hernemen’, aldus De Jonge. Zo begon het ooit met de eerste woningwet in 1901 en zo zal het in grote lijnen weer gaan als het aan dit kabinet ligt. ‘Dit doen we door heldere afspraken te maken met gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen over hoeveel, waar en voor wie er gebouwd gaat worden. De vrijblijvendheid gaat er vanaf.’

In de praktijk komt het erop neer dat de twaalf provincies allen woningbouwafspraken hebben gemaakt met het Rijk die samen optellen tot 900 duizend nieuwbouwwoningen in het jaar 2030. Tweederde van de nieuwe woningen moet ‘betaalbaar’ zijn voor mensen een laag of middeninkomen; op dit moment betekent dit dat een koopwoning maximaal 355.000 euro en een huurwoning circa 1.100 euro per maand mag kosten.

Een stok om mee te slaan

Streng toegezien wordt er ook op een eerlijke verdeling van het type woning per gemeente. Gemeenten die nu nog weinig sociale huurwoningen hebben – zoals enkele rijke gemeenten in ’t Gooi – zullen ‘een been moeten bijtrekken’, zegt de minister. Zij worden gedwongen om 30 procent van de nieuwbouw te laten bestaan uit sociale huurwoningen. Gemeenten die juist al relatief veel sociale huur hebben, zoals grote steden in de Randstad, moeten juist meer voor het middensegment bijbouwen.

Gemeenten of provincies die zich niet houden aan de afspraken, kunnen in het uiterste geval door het Rijk buitenspel worden gezet. De Jonge kan dan bijvoorbeeld zelf een bouwlocatie aan de rand van een dorp aanwijzen waarop projectontwikkelaars mogen gaan bouwen, ook als de gemeenteraad dat niet wil. Bezwaarprocedures van klagende burgers, die nu voor veel vertraging zorgen, worden daarnaast ingekort.

De achilleshiel van de wet is dat deze niet voorziet in een oplossing als de bouwafspraken vastlopen door tegenstrijdige overheidsregels: zo worden veel bouwvergunningen nu niet afgegeven vanwege het stikstofbeleid. Volgens het ministerie moeten gemeenten provincies en marktpartijen in zo’n geval met elkaar om tafel om te kijken hoe ze stikstofruimte in hun regio vrij kunnen maken om alsnog bouwvergunningen te kunnen afgeven – bijvoorbeeld door auto’s snelheidsbeperkingen op te leggen. Dat klinkt mooi, maar in veel gemeenten is inmiddels gebleken dat de praktijk soms weerbarstig is.