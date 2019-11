Kabinet droomt van prachtige infrastructuur, maar moet geduld hebben

De in de jaren ‘90 gebouwde ontvangsthal van Schiphol heeft de explosieve groei van het aantal vliegtuigpassagiers niet kunnen bijbenen. Beeld ANP

Donderdagavond laat hebben de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) bekendgemaakt dat zij er honderden miljoenen euro’s voor uittrekken. Geld waarmee de snel oplopende verkeersdrukte en woningnood moeten worden gelenigd.

De grootste bedragen gaan naar de Randstad. Het kabinet geeft Schiphol een forse opknapbeurt en hoopt de verkeersinfarcten ten noorden van Amsterdam op te lossen. Kleinere enveloppen liggen klaar voor het Noorden. Zo trekken de ministers 8 miljoen euro extra uit voor het aanpassen van het spoor bij Hoogeveen. Tussen Rotterdam en Groningen levert dat slechts ‘enkele minuten’ tijdswinst op, maar vanaf 2023 wordt de snelheid verder opgevoerd. In het Zuiden liggen er plannen voor een ‘hoogwaardige ov-verbinding tussen station en vliegveld in Eindhoven, al is nog niet bekend hoeveel dat moet kosten.

Potje

Voor de plannen geeft het kabinet niets extra’s uit. Het geld komt uit een potje dat alleen voor infrastructuur is bedoeld, en was dus niet beschikbaar voor het verhogen van de lerarensalarissen of het uitkopen van boeren. Het Rijk hoeft de kosten ook niet alleen op te brengen: overkoepelende regio’s, provincies en belanghebbenden als de NS dragen bij.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hinderen de problemen rond stikstof en pfas de plannen niet. ‘Deze projecten zitten nog in de beginfase.’ Pas in een later stadium berekent het ministerie de gevolgen voor de stikstof- en CO 2 -uitstoot. ‘Er gaan jaren overheen voor de eerste schop de grond in gaat.’

Jaren vertraging

Dat de bouwimpasse grote gevolgen heeft voor concretere infraprojecten werd eerder deze week nog eens duidelijk. Van Nieuwenhuizen moest de Tweede Kamer vertellen dat tientallen projecten mogelijk jaren vertraging oplopen. Zo is de omstreden verbreding van de ring rond Utrecht een tot drie jaar later klaar. De verbreding van de A58 tussen Sint-Annabosch en Galder in Noord-Brabant spant de kroon: Van Nieuwenhuizen durft vijf jaar vertraging niet uit te sluiten.

Volgens de VVD-minister kunnen de kosten van het uitstel in de tientallen miljoenen euro’s lopen. Ze waarschuwde dat de kans zelfs bestaat dat ‘er enkele projecten zijn die in hun huidige vorm geen doorgang kunnen vinden’. Daarmee doelt zij op projecten in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden waarvoor compensatie van de extra uitstoot niet mogelijk is.

De plannen

Utrecht:

Vanwege de hoge woningnood in Utrecht moeten er dringend wijken bij - en die moeten dan wel goed bereikbaar zijn. Het kabinet en de regio trekken 380 miljoen euro uit om 9.000 woningen te bouwen en het vervoer ernaartoe te regelen. Ook moet het drukke Utrecht Centraal worden ontlast en het Science Park, dat tot vorig jaar de Uithof heette, beter bereikbaar zijn. De langverwachte tram die vanaf december naar het Science Park rijdt, gaat de drukte niet wegnemen.

Amsterdam-Hoorn:

Of je nou in de trein of auto zit, tussen Amsterdam en Hoorn is het onmogelijk te ontsnappen aan de verkeersdrukte. Het kabinet trekt daarom liefst 540 miljoen euro uit voor extra rijstroken op de A7 en A8, het bestrijden van de overvolle fietscoupés en betere fietspaden. Ook deze uitgave doet het kabinet met de woningnood in het achterhoofd: in het gebied boven Amsterdam moeten er minimaal 40.000 woningen bij.

Nijmegen-Eindhoven:

Op de snelweg tussen deze twee grote steden wil het in de spits niet vlotten. Om het verkeer sneller te laten doorstromen reserveren het kabinet en de provincies Gelderland en Noord-Brabant ruim 100 miljoen euro voor een verbreding van een deel van de A50. Dat de Brainport-regio rond Eindhoven als kool groeit, is Den Haag niet ontgaan. Het kabinet stelt een onderzoek in naar wat er nodig is om het verkeer er niet te laten dichtslibben.

Schiphol:

De in de jaren ‘90 gebouwde ontvangsthal van Schiphol heeft de explosieve groei van het aantal vliegtuigpassagiers niet kunnen bijbenen. Bijna 240 miljoen komt vrij voor extra toegangen naar de perrons, meer ‘ruimte en overzicht’ in de hal zelf en een nieuw busstation. Ook worden er ov-chipkaartpoortjes geplaatst die de toegang naar de perrons afsluiten voor wie geen kaartje heeft. Schiphol is het laatste grote treinstation van Nederland zonder zulke poortjes.