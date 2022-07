Kabinet dringt gokreclames verder terug: geen sponsoring meer op tv en bij evenementen

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, op het Binnenhof. Beeld Robin Utrecht / ANP

Daarmee komt het kabinet tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van een meerderheid in de Tweede Kamer. In oktober vorig jaar is de markt voor online gokken gelegaliseerd en het grote aantal reclames op tv, internet, langs de snelwegen en rond de sportvelden is de Kamer sindsdien een doorn in het oog.

Reclame in enige mate blijft toegestaan, zolang die alleen zichtbaar is voor mensen die actief op zoek zijn naar mogelijkheden om te gokken. Met zulke gerichte reclame door de legale kansspelaanbieders beoogt het kabinet spelers weg te houden bij illegale aanbieders die geen toezicht houden op onmatig spelen en verslaving. De legale aanbieders zijn wettelijk verplicht dat wel te doen. ‘Het legale aanbod moet daarom vindbaar en attractief genoeg zijn’, aldus de minister. ‘Daarvoor is enige vorm van reclame nodig.’

Ook Weerwind is echter onaangenaam getroffen door de vlucht die de gokreclames hebben genomen sinds de legalisering van de gokmarkt in het najaar van 2021. Twaalf bedrijven hebben een vergunning gekregen om risicovolle gokspellen aan te bieden, waaronder de staatsdeelnemingen Holland Casino en Toto. Het kabinet had echter niet voorzien dat dit tot een hausse aan gokreclames via alle mogelijke platformen zou leiden. ‘Reclame is een middel om mensen naar het legale aanbod te leiden, maar het belang van verslavingspreventie weegt zwaarder. Ik wil met name kwetsbare groepen zoals jongeren beschermen', aldus Weerwind.

Rolmodellen

Sinds kort is daarom al de aanwezigheid van rolmodellen, zoals voormalige profvoetballers, in commercials voor risicovolle kansspelen verboden. Weerwind wil daar vanaf 1 januari een algeheel verbod op ongerichte reclame aan gaan toevoegen. Dat verbod wordt gefaseerd ingevoerd.

Aanbieders mogen vanaf volgend jaar geen reclame meer maken via televisie, radio en in publieke binnen- en buitenruimtes, zoals in bushokjes en op de zuilen langs de snelwegen. Reclames via internet en directe mailing blijven deels toegestaan, maar de regels worden verder aangescherpt zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met de reclames.

Ook de sponsoring van evenementen en sportteams gaat aan banden, maar die sectoren krijgen de tijd om te wennen aan het idee dat zij het zonder deze sponsorgelden moeten doen. Nogal wat voetbalclubs worden bijvoorbeeld nu nog gesponsord door de Toto. Per 1 januari 2024 is programma- en evenementensponsoring niet meer toegestaan en vanaf 1 januari 2025 volgt de sponsoring op sportlocaties en shirtsponsoring.