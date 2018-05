Kabinet doet virusbestrijder van Russische Kaspersky in de ban vanwege kans op digitale spionage

Een advocatenfirma waarschuwt computergebruikers voor een digitale aanval. Foto EPA

Volgens het kabinet gaat het om een voorzorgsmaatregel. Hoewel er nog geen voorbeelden zijn dat Moskou de software van Kaspersky Lab heeft misbruikt om in te breken in overheidscomputers, kan volgens Grapperhaus ‘niet worden uitgesloten’ dat dit toch is gebeurd.

Het kabinet adviseert bedrijven en organisaties met vitale diensten de virusbestrijder van Kaspersky ook in de ban te doen ‘om de nationale veiligheid te waarborgen’. Grapperhaus: ‘Het risico op digitale spionage en sabotage bij de Rijksoverheid en de Nederlandse vitale infrastructuur via de antivirussoftware van Kaspersky is aanwezig.’

Grapperhaus wijst erop dat de wet in Rusland bepaalt dat bedrijven als Kaspersky verplicht moeten samenwerken met de Russische overheid. ‘Ook heeft Rusland een actief offensieve cyberprogramma dat onder meer gericht is op Nederland en vitale Nederlandse belangen’, aldus de minister. ‘De combinatie van deze factoren maakt dat het kabinet heeft geconcludeerd dat het risico op digitale spionage en sabotage bij de Rijksoverheid en de vitale sector aanwezig is.’

De software van Kaspersky staat wereldwijd op naar schatting vierhonderd miljoen computers. In december besloot al de grote Britse bank Barclays de virusbestrijder in de ban te doen. Ook Barclays noemde het besluit een voorzorgsmaatregel. De bank besloot hiertoe nadat de Britse cyberpolitie, het National Cyber Security Centre (NCSC), had gewaarschuwd voor de risico’s van de Kaspersky-software. Eerder besloot de Amerikaanse regering het gebruik van Kaspersky door overheidsinstellingen te verbieden.

Vorig jaar kwam naar buiten dat Russische geheime diensten de antivirussoftware van Kaspersky zouden gebruiken om vertrouwelijke informatie van Amerikaanse geheime diensten te achterhalen. Kaspersky ontkende toen dat het samenwerkte met de Russische overheid. De oprichter van het bedrijf, Eugene Kaspersky, zei op Twitter dat zijn bedrijf op geen enkele manier op de hoogte was van Russische spionage-operaties. Hij vroeg toen om concreet bewijs.