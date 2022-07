Kabinet coulanter: onterechte uitkering hoeft na vijf jaar niet meer te worden terugbetaald

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, op het Binnenhof. Beeld Bart Maat/ANP

Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken) en Schouten (Armoedebeleid) aan de Tweede Kamer. De controle op uitkeringen en het bestraffen van fouten, moedwillig of per ongeluk, wordt op een nieuwe leest geschoeid. De afgelopen jaren was wantrouwen de leidraad. Nu wordt het uitgangspunt ‘dat de meeste mensen het goede willen doen’, schrijven Van Gennip en Schouten. ‘Er wordt uitgegaan van vertrouwen.’ De menselijke maat staat daarbij voorop. Eerder kondigde Schouten al een coulanter regime aan voor de bijstand.

Van Gennip en Schouten stellen vast dat voor het ‘herzien’ van de werkloosheidsuitkering WW, de ouderdomsuitkering AOW en voor de bijstand nu de maximale wettelijke termijn van twintig jaar geldt. Een uitkering wordt herzien als die deels of helemaal ten onrechte is uitbetaald. Een WW-uitkering duurt tegenwoordig maximaal twee jaar – met een cao-aanvulling drie jaar – maar als jaren later blijkt dat die onterecht werd uitbetaald, bijvoorbeeld omdat het aantal gewerkte jaren niet klopte of het loon lager was dan gedacht, kan dat jaren later plots worden teruggeeïst door uitkeringsinstantie UWV. Bij de AOW kan bijvoorbeeld blijken dat mensen samenwoonden, terwijl aan de Sociale Verzekeringsbank was opgegeven dat het om een alleenstaande oudere ging. Wie alleen woont, krijgt meer AOW.

De lange terugvorderingstermijn van twintig jaar ‘legt een last bij de betrokken burger’, aldus de bewindslieden. ‘Die moet over een lange periode kunnen aantonen recht te hebben op de uitkering.’ Het kabinet meent nu dat die last verdeeld moet worden tussen de overheid en de burger. De nieuwe termijn van vijf jaar loopt parallel met die in het belastingrecht. Ook de Belastingdienst kan tot maximaal vijf jaar terug aanslagen herzien.

Het kan zijn dat fraudeurs profiteren van de nieuwe maximumtermijn, realiseren de ministers zich. ‘Gelet op het feit dat de meeste mensen van goede wil zijn en niet opzettelijk misbruik maken van het stelsel, vinden we dat het stelsel dit moet reflecteren en niet alles op alles moet zetten om een (zeer) kleine groep na te jagen. Indien sprake is van een dermate ernstig feit dat dit maatschappelijk ontwrichtend is, wordt dit overgedragen aan het Openbaar Ministerie en verder in het strafrecht vervolgd en bestraft’, schrijven de ministers.

Makkelijker uitkering stoppen

Het wordt voor uitkeringsinstanties makkelijker om een uitkering te stoppen als het het onmogelijk is om contact te krijgen met de ontvanger, wat nodig kan zijn om de rechtmatigheid vast te stellen. ‘Dit kan leiden tot misbruik van overheidsgeld omdat iemand onterecht een uitkering krijgt en het doorbetalen van de uitkering kan leiden tot steeds hogere terugvorderingen en boetes.’

Momenteel kan een uitkering alleen worden stopgezet bij een ‘gegrond vermoeden’. Bijvoorbeeld: in de bijstand is een verblijf in het buitenland gebonden aan een maximumtermijn. Als een uitkeringsontvanger langdurig niet reageert, kan de uitkeringsinstantie wel een vermoeden hebben dat diegene in het buitenland zit, maar feitelijk wordt alleen geconstateerd dat die persoon niet op zijn adres verblijft. Hij kan ook elders in Nederland zijn. De uitkeringsinstantie kan de uitkering dan niet stopzetten.

De ministers gaan ook aan de slag met een nieuw debiteurenbeleid. De uitkeringsbureaus UWV en SVB pleiten er al langer voor dat zij persoonlijke betalingsregelingen kunnen afspreken, passend bij de omstandigheden van degene die te veel uitkering heeft gekregen. Het is de bedoeling dat UWV en SVB ‘bij alle geldschulden, op verzoek, uitstel van betaling verlenen tot maximaal 36 maanden’.

De afgesproken betalingsregeling moet eindig zijn. ‘Mensen moeten perspectief hebben op het einde van de schuld en met een schone lei kunnen beginnen. Mede daarom is de mogelijkheid gecreëerd om mee te werken aan een minnelijke schuldregeling’, aldus de ministers.