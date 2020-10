Kabinet: coronamaatregelen waarschijnlijk tot in december van kracht

Koopavond in een uitgestorven Luttekestraat in Zwolle. Beeld Getty Images

Dat was de belangrijkste boodschap van premier Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond. Zij benadrukten dat ze op dit moment niet meer dan een tussenstand kunnen geven: de meest recente aanscherping van de maatregelen – waaronder de sluiting van de horeca – dateert van 14 oktober. ‘Het effect daarvan is pas na een week of twee zichtbaar. Of niet’, aldus Rutte. ‘Dat is het kruispunt waarop we nu staan. We weten het gewoon nog niet precies. Het is net te vroeg om conclusies te trekken over het effect, dus ook te vroeg om nu al harder op de rem te trappen.’

Reproductiecijfer

Het kabinet wil volgende week dinsdag een nieuw besluit nemen. Tenzij de cijfers de komende dagen fors pieken. Dan volgen er eerder maatregelen. De besmettingscijfers in de komende week worden cruciaal. Volgens de laatste beschikbare cijfers van het RIVM ligt het reproductiecijfer van het virus op 1,16. Daarmee is het wel gedaald, maar nog niet voldoende. Het kabinet wil in elk geval op 0,9 uitkomen voordat over een versoepeling van de maatregelen kan worden gesproken.

Er zit echter ruime vertraging in het berekenen van het reproductiecijfer. Het RIVM denkt volgens De Jonge dat het momenteel in werkelijkheid al onder de 1 ligt (1 besmette persoon besmet dan maximaal 1 ander), maar dat is nog niet officieel vastgesteld. ‘Of dat echt zo is zien we pas komende week in de cijfers terug. En ook met welke snelheid het daalt.’

Het is sowieso te vroeg om al te speculeren over versoepeling van de huidige gedeeltelijke lockdown, benadrukte De Jonge. ‘We willen terug naar het niveau van vlak voor de zomer. Met de ruimte om ons leven zoveel mogelijk te leven. Maar het zal nog wel even duren voordat we daar zijn aangekomen. De huidige maatregelen zullen naar verwachting in elk geval tot in december duren. Tot die tijd is het een kwestie van volhouden.’ Desgevraagd voegde premier Rutte toe dat hij verwacht dat Sinterklaas in kleine kring zal moeten worden gevierd. Over Kerstmis wilde hij niet speculeren.

Gedrag

Tegelijk sterken de RIVM-prognoses het kabinet in de opvatting dat het te vroeg is om nu de regels verder aan te scherpen. ‘Het zou de verwachte hoogte van de piek in de ziekenhuizen niet beïnvloeden’, aldus De Jonge. ‘Die komt sowieso in de eerste weken van november volgens het RIVM. Nieuwe maatregelen kunnen wel effect hebben op de snelheid van de daling. Maar het zou zo zonde zijn als het uiteindelijk moet, want we kunnen het gewenste effect ook met de huidige maatregelen bereiken. Ons gedrag maakt het verschil.’

Ook premier Rutte benadrukt dat een volledige lockdown wat hem betreft een schrikbeeld is. ‘Dan blijft iedereen thuis die niet onmisbaar is.’ Hij herhaalde dat hij dat als een zeperd zou beschouwen. ‘We willen het virus raken, maar de economie en de samenleving zo min mogelijk schade berokkenen.’ Hij deed daarom een nieuw beroep op alle Nederlanders om zich aan de regels te houden. ‘De belangrijkste knop waaraan we kunnen draaien is en blijft ons eigen gedrag. Van meer naleving krijgen we nooit spijt.’

Daarop zal vanaf nu ook dwingender worden gestuurd. De voorzitters van de veiligheidsregio's besloten maandag al tot strengere handhaving van de coronaregels. Het kabinet heeft inmiddels afgesproken met de detailhandel dat ook in de winkels strenger zal worden opgelet.